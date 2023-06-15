Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 июня, поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Примите мои теплые и искренние поздравления с днем рождения! Благодаря Вашему жизненному опыту и неустанной работе Китайская Народная Республика встала на путь процветания.

Мы восхищаемся Вашей целеустремленностью и решимостью добиваться успеха.

Кыргызстан знает вас как искреннего друга, который прилагает большие усилия для развития и укрепления кыргызско-китайских отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

В рамках моего государственного визита в Китайскую Народную Республику и участия в саммите Центральная Азия-Китай я с теплотой вспоминаю нашу встречу в г. Сиань.

Достигнутые в рамках моего визита договоренности легли в основу дальнейшего продвижения и развития двусторонних отношений, основанного на взаимном доверии между Кыргызстаном и Китаем, а также укрепления наших с вами личных контактов.

В свою очередь, я всегда готов приложить совместные усилия, чтобы и далее укреплять кыргызско-китайские отношения стратегического партнерства на высоком уровне", - говорится в поздравительной телеграмме.

Садыр Жапаров пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия, мира и процветания.