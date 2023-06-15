Погода
$ 87.60 - 88.10
€ 93.77 - 94.77

Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

154  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 июня, поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Примите мои теплые и искренние поздравления с днем рождения! Благодаря Вашему жизненному опыту и неустанной работе Китайская Народная Республика встала на путь процветания.

Мы восхищаемся Вашей целеустремленностью и решимостью добиваться успеха.

Кыргызстан знает вас как искреннего друга, который прилагает большие усилия для развития и укрепления кыргызско-китайских отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

В рамках моего государственного визита в Китайскую Народную Республику и участия в саммите Центральная Азия-Китай я с теплотой вспоминаю нашу встречу в г. Сиань.

Достигнутые в рамках моего визита договоренности легли в основу дальнейшего продвижения и развития двусторонних отношений, основанного на взаимном доверии между Кыргызстаном и Китаем, а также укрепления наших с вами личных контактов.

В свою очередь, я всегда готов приложить совместные усилия, чтобы и далее укреплять кыргызско-китайские отношения стратегического партнерства на высоком уровне", - говорится в поздравительной телеграмме.

Садыр Жапаров пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия, мира и процветания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430408
Теги:
Китай, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  