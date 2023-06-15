В Ак-Суу около опасных участках установлены предупреждающие знаки

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области около опасных участках установлены информационные баннеры. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, сегодня Ак-Суйский район предлагает около 10-ти туристических маршрутов по равнине и горной части региона, большинство из них удобны и для детей, и для людей старшего возраста.

В целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих сотрудниками милиции, министерства чрезвычайных ситуаций, а также представителями органов местного самоуправления Ак-Суйского района проводят ежедневные обходы самых популярных мест отдыха. С начала этой недели специалисты провели 8 профилактических рейдов. Кроме того, на выявляемых во время рейдов новых участках массового отдыха устанавливаются предупредительные информационные баннеры. Также проведены работы по установке информационных баннеров в тех местах, где наиболее часто происходят несчастные случаи.

Всего по горным маршрутам Ак-Суйского района подобными информационными баннерами оборудовано около 30 горных маршрутов.