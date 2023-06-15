Русские школы станут подспорьем кыргызской системе образования

Весьма символично, что 1 июня, в День защиты детей, депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях одобрили соглашение с Россией о строительстве в республике девяти школ. Ожидается, что первое учебное заведение, построенное в рамках этой договоренности, откроет свои двери для учеников уже в 2025 году.

Соглашение о строительстве русских школ в Кыргызстане было подписано еще в марте по итогам заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Уже тогда стало известно, что лабораторно и технически оснащенные учебные заведения, вместимостью 1200 ученических мест появятся в Бишкеке, Оше, Нарыне, Джалал-Абаде, а также в населенных пунктах Чуйской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

Школьников будут обучать в них по стандартам Кыргызстана и России. По завершении образования выпускники смогут получить сразу два аттестата - кыргызский и российский. Что немаловажно, обучение в новых школах будет бесплатным. Кроме того, в них предусмотрят квоты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство российских школ - для Кыргызстана, действительно, хорошая новость. На сегодня в республике работает около 2300 общеобразовательных учебных заведений, и только десятая часть из них обучает школьников на русском языке. При этом, русскоязычные школы переполнены - иногда в классы набирают по 60-70 учеников, поскольку считается, что образование там лучше.

Вместе с тем, отечественная образовательная система не способна удовлетворить спрос на обучение на русском языке, поскольку в стране существует дефицит преподавателей. В 2022 году Министерство образования и науки сообщало, что школам КР не хватает 123 учителей русского языка.

Другая сложность в том, что не достает и учителей-предметников, которые преподавали бы на русском. В вузах страны фактически не готовят соответствующих специалистов. Исключение составляют Ошский государственный университет и Кыргызско-Российский Славянский университет. Поэтому даже в школах с русским языком обучения предметники нередко переходят на кыргызский язык.

Любопытно, что на этом фоне в Кыргызстане регулярно предпринимаются попытки

"задавить" русский язык. Их делают представители прозападно настроенной элиты и гражданского сообщества, сформированного при финансовой поддержке Запада.

Основной проблемой для западников является тот факт, что в КР русский язык имеет уникальный статус - в Конституции он закреплен в качестве официального, чего нет в других странах Центральной Азии и СНГ. Понятно, что сторонники "свободного мира" хотят лишить великий и могучий этого статуса. Последние такие поползновения были в ноябре 2020 года. Тогда член Конституционного совещания Кыргызстана Саридин Торалиев предложил убрать из Основного закона норму о том, что русский язык является официальным, поскольку якобы это "мешает развивать другие иностранные языки".

А еще западники любят противопоставлять русский и кыргызский языки. Дескать, владение языком, на которым говорили и писали Пушкин, Гоголь и даже Айтматов, мешает развитию государственного языка и сохранению кыргызской культуры.

По факту же русский язык для кыргызстанцев остается одним из основных языков общения. Им пользуются не только славяне, но и кыргызы, а также все остальные этнические группы страны. Согласно статистике, доля русскоговорящих, считая билингвов, в стране составляет примерно 48%.

В целом то, что в парламенте безо всяких проволочек одобрили строительство российских школ в КР, еще раз доказывает, что несмотря на атаки со стороны прозападных сил, русский язык по-прежнему востребован в республике. И понимание об этом есть на самом высоком уровне. В частности, президент Кыргызстана Садыр Жапаров не раз заявлял, что выступает против любых политических манипуляций на эту тему.

Стоит отметить, нацеленность кыргызского общества на изучение русского языка, на получение образования стандартизированного по российскому образцу, объясняется, помимо прочего, и весьма прагматичными причинами. Дело в том, что в вузах РФ, по данным за 2022 год, обучается больше 8,5 тысячи студентов из нашей страны. Они изучают экономику, юриспруденцию, информационные системы и технологии, строительство, актерское искусство.

Кроме того, русский язык позволяет Кыргызстану оставаться в едином цивилизационном пространстве не только с Россией и СНГ, но в общем-то со всем научным и культурным миром. Ведь на него переведена вся современная и классическая литература, учебники, методические, научные материалы.

К слову, западные спонсоры, поддерживающие местных "борцов" с русским языком, не торопятся выделять средства (а это большие деньги) на перевод всех этих книг на кыргызский язык. И понятно почему: сократить ареал использования русского языка они хотят только в рамках борьбы с Россией в ее стремлении к справедливому многополярному мироустройству, а вовсе.

Руководитель Центра социально-политических исследований "Элчи" Денис Бердаков считает, что строительство школ в Кыргызстане - это хорошее подспорье для кыргызского образования, поскольку в ряде населенных пунктов республики попросту не хватает помещений для образовательных учреждений.

"Каждая такая школа стоит несколько миллионов долларов, ее обставить коммуникациями, оборудованием, привлечь учителей тоже стоит несколько миллионов долларов. Очень хорошо, что мы можем воспользоваться этой российской программой по строительству школ за рубежом, так как эти школы будут соответствовать всем стандартам Минобразования КР, плюс будут иметь, очевидно, более продвинутое обеспечение, учебники, техническое оснащение доступное не каждой школе, даже российской", - отмечает эксперт.

По его мнению, новые школы позволят кыргызстанским ученикам лучше усваивать все необходимые предметы, включая, физику, химию, биологию и географию, и конечно же, русский язык, который является языком регионального общения, бизнеса, коммуникаций.