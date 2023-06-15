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В Бишкеке обнаружено и изъято более 130 килограмм культивированной конопли

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- Бермет Таалайбекова
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13 июня в Бишкеке в частном доме гражданки КР Ч.Б.Т. были проведены обыскные мероприятия, в результате которых на заднем дворе дома обнаружены культивированные кусты конопли в большом количестве. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, осмотр места обнаружения свидетельствует об искусственном выращивании и тщательном уходе за растениями.

В последующем культивированные кусты были конфискованы в установленном порядке, согласно контрольному взвешиванию общий вес наркосодержащих растений составил порядка 130 кг.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

ГКНБ напоминает, что посев и выращивание запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры являются уголовно-наказуемыми деяниями, преследуются по закону.


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URL: https://www.vb.kg/430422
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек, конопля
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