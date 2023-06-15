В Бишкеке установили первые точки для зарядки электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, представители двух частных компаний, на месте сначала на улице Жукеева-Пудовкина, а затем на улице Киевской за столичной мэрией показали завершенную работу.

Ответственными государственными органами за выполнение данного челленджа являются министерство экономики и коммерции, мэрия Бишкека и министерство энергетики КР.

Стоит отметить, что распредкомпаниям осталось принять данное оборудование и установить счетчик.

МП "Бишкекглавархитектура" разработало отраслевую схему размещения зарядных станций для электромобилей.

Всего на данном этапе челленджа было запланировано установить от 30 до 60 электрозарядных станций.