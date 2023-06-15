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Санкции против России могут обернуться новым витком голода в мире

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- Виктория Гунгер
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Санкции, введенные против России, угрожают мировой продовольственной безопасности, сообщил на площадке ПМЭФ президент российской Ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передаёт корреспондент vb.kg.

По его словам, из-за запретов в прошлом году на 15% упало потребление минеральных удобрений по всему миру.

"Сельское хозяйство недополучило 36 млн тонн. ЕС сократило их потребление на 13% . Недовнесение удобрений угрожает качеству и объемам урожая, что в итоге перерастает в продуктовую инфляцию. Она же напрямую отражается на конечной стоимости продукции и бьет по беднейшим странам мира. Что, в свою очередь, может грозить новым витком голода", - подчеркнул Гурьев.

Касательно зерновой сделки, большая ее часть ушла в страны ЕС, а меньшая достигла тех стран, ради которых она затевалась.

"По сути, в настоящее время она не работает. Недружественные страны нам предлагали много разных полумер, которые не работают. Усугубляют ситуацию трансграничные платежи, заблокированные из-за санкций. Это касается и транспортных коридоров, а также трансграничных платежей. Поэтому, страны должны объединиться и проработать решение этой проблемы. Хотя со стороны РФ они давно готовы", - заключил он.

Отметим, с 14 по 17 июня в северной столице РФ проходит Петербургский международный экономический форум.


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URL: https://www.vb.kg/430425
Теги:
Россия, санкции
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