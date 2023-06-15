Российской Федерацией была назначена пенсии 5 гражданам Кыргызстана

С 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

По ее данным, согласно этому соглашению, трудящимися признаются граждане Кыргызстана, Казахстана, Российской Федерации, Армении и Беларуси, которые имеют или имели пенсионные права благодаря работе или другой деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.

На данный момент пенсии были назначены 41 гражданам, из которых 34 являются гражданами Российской Федерации, а 7 - гражданами Республики Казахстан. Также, Российской Федерацией была назначена часть пенсии 5 гражданам Кыргызстана.