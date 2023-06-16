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В посольстве Индии в Кыргызстане прошел фестиваль проса

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- Нина Ничипорова
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Сегодня в честь Международного года проса мы пригласили вас в посольство, чтобы угостить разнообразными блюдами, которые готовят в нашей стране из проса. Рецепты этих блюд просты, а сами они обеспечивают здоровое и сбалансированное питание. Надеемся, что сегодняшний фестиваль поможет вам понять важную роль проса в развитии устойчивого сельского хозяйства и его преимущества как умной еды и суперпродукта", - приветствовали многочисленных гостей в посольстве перед началом обеда.

Глаза разбегались от изобилия блюд, даже трудно было представить, что из этого злака можно приготовить столько действительно вкусной еды.

Нынешний год, как проинформировали в посольстве, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на 75-й сессии провозгласила Международным годом проса. Инициатива премьер-министра Индии Его Превосходительства г-на Нарендры Моди привела к принятию этой декларации Генеральной Ассамблеей ООН, которую поддержали более 70 стран мира, в том числе Кыргызстан.

В апреле этого года в ознаменование Международного года проса в гостинице Taj Mahal Palace в Мумбаи (Индия) прошел семидневный фестиваль проса стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Публика отведала разнообразные блюда из разных сортов проса, приготовленные поварами из государств-членов ШОС, включая Кыргызскую Республику и Индию. На кулинарном фестивале были представлены различные органические блюда, приготовленные из проса, которые тщательно отбирались шеф-поварами стран-членов ШОС.

Как рассказали в посольстве Индии в Бишкеке, просо объединяет в себе разнообразную группу злаковых растений, оно было одним из первых растений одомашненных человеком. Просо, оказывается, бывает разных видов - жемчужное, обыкновенное, итальянское, куриное, южное, ветвистое, пальчатое, гвинейское, а также росичка тонкая, сорго, тефф, паспалум шершавый.

Сегодня более 90 процентов производства проса приходится на развивающиеся страны Африки и Азии. Просо более питательно, чем рис или пшеница. Оно не содержит глютен, имеет низкий гликемический индекс, богато белком, клетчаткой и такими микроэлементами, как железо, цинк и кальций. Поэтому полезно для людей с дефицитом микроэлементов. Этот злак любого вида обеспечивает высокую энергию, содержит пищевые волокна, белки со сбалансированным аминокислотным профилем и множеством необходимых минералов, витаминов и антиоксидантов, которые играют важную роль в снижении уровня сахара в крови.

Просо растет даже в неплодородной почве и не требует особого ухода, имеет низкий углеродный и водный след, устойчиво ко многим болезням сельскохозяйственных культур и вредителям и может выживать в неблагоприятных климатических условиях. Хотя выращивание проса исторически было широко распространено во многих странах, его производство сокращается. Существует острая необходимость продвигать питательные и экологические преимущества проса среди потребителей, фермеров и лиц, принимающих решения, для повышения эффективности производства, инвестиций в исследования и разработки и связей с пищевым сектором.

Ожидается, что Международный год проса повысит осведомленность об этом ценном злаке и будет способствовать продовольственной безопасности, полноценному питанию людей, поддержке фермеров, искоренению бедности и достижению целей в области устойчивого развития, особенно в регионах, подверженных засухе, а также в тех, которым угрожает изменение климата. МГП-2023 поможет продвигать просо как ключевой компонент продовольственной корзины.

В общем, просо полезно для потребителя, фермера и климата. Оно является богатым источником сбалансированного питания для потребителей. Просо приносят пользу фермерам и окружающей среде, поскольку требуют меньше воды и совместимо с естественными способами ведения сельского хозяйства.

Как отметили в посольстве, Индия готова стать мировым центром производства проса с объемом производства более 17 миллионов тонн, что составит более 80 процентов проса, производимого в Азии. Правительство Индии решило сделать Международный год проса народным движением, чтобы индийское просо, рецепты и продукты с добавленной стоимостью были приняты во всем мире. МГП-2023 призван предоставить уникальную возможность увеличить глобальное производство, обеспечить эффективную переработку и потребление и способствовать более тесному взаимодействию во всех продовольственных системах для продвижения проса в качестве ключевого компонента продовольственной корзины.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) является ведущей организацией по празднованию Международного года проса-2023 в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами.


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URL: https://www.vb.kg/430433
Теги:
Индия, посольство, сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры, производство, продовольственная безопасность, ООН
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