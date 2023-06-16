Погода
$ 87.53 - 88.10
€ 93.77 - 94.77

В городе Циндао завершился Форум народной дипломатии ШОС

231  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь 10-й годовщины инициативы "Пояс и путь" и 22-й годовщины создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао провинции Шаньдун прошли Форум народной дипломатии ШОС и Форум городов-побратимов.

Расширение сотрудничества - ключевая тема форума. Престижное международное мероприятие стало новой платформой для расширения и укрепления обменов и сотрудничества между Циндао и городами стран-членов ШОС. Во встрече приняли участие более 400 человек из 16 стран, включая политиков, послов в Китае, представителей Секретариата ШОС. На площадках форума провели обширные обмены в различных областях, таких, как наука, техника, инновации, образование, сокращение бедности.

В работе форумов принял участие заместитель председателя Кабмина Кыргызской Республики Эдиль Байсалов. В своём выступлении Эдиль Байсалов отметил, что народная дипломатия играет важную роль в совместном реагировании на вызовы современности.

"Мы живем во времена, когда вызовы, перед которыми мы стоим, становятся все более глобальными. Климатические изменения, экономическая нестабильность, борьба с терроризмом и проблемы безопасности требуют от нас укрепления сотрудничества и поиска совместных решений. И в такие моменты важно обратиться к принципам, которые объединяют нас в ШОС: взаимовыгодное сотрудничество, уважение к суверенитету и неприкосновенности наших государств, а также взаимное доверие и понимание. Форум народной дипломатии и Форум городов-побратимов дают нам возможность обсудить эти вопросы и найти пути для сотрудничества в интересах всех наших народов", - сказал он.

Председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь Сунтянь: "Успешное проведение данного форума имеет огромное значение и способствует развитию гуманитарных обменов и взаимовыгодного сотрудничества между странами ШОС, а также между регионами и особенно между дружественными городами. Форум способствует солидарности и сотрудничеству стран-членов ШОС и партнеров по диалогу, обогащает и расширяет связи, приносит больше позитивной энергии для поддержания мира на планете, содействует построению еще более тесного связанного между собой сообщества".

На церемонии открытия Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству опубликовал меморандумы о сотрудничестве с несколькими ключевыми центрами ШОС и Шелкового пути. Китайское народное общество дружбы с заграницей подписало меморандумы о сотрудничестве с Узбекистаном и Таджикистаном.

Директор Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане Абдухалил Гафурзода: сказал: "Наша общая задача - по-новому подойти к вопросам дальнейшего развития народной дипломатии, ее роли в укреплении шанхайского духа, расширении культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Наш форум представляет собой прекрасную платформу для поиска ответов на вопросы, которые ставит перед народной дипломатией зарождающийся многополярный мир".

Председатель Комитета по межнациональным отношениям при Министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов заявил: "Во-первых, я в первую очередь хочу поблагодарить руководство правительства провинции Шаньдун и города Циндао за прекрасную организацию форума. Думаю, совместное сотрудничество Циндао и Узбекистана - подписан меморандум-соглашение между Циндао и Самаркандом - послужит дальнейшему обогащению нашего сотрудничества".

За 22 года со дня основания ШОС ее страны-члены неуклонно развивали шанхайский дух и сформировали образец международных отношений нового типа. В настоящее время в ШОС 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя, в том числе Иран и Беларусь, которые находятся в процессе получения статуса государств-членов, а также 14 партнеров по диалогу, включая Кувейт, Мальдивы, Мьянму, ОАЭ и Бахрейн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430434
Теги:
Китай, меморандум, правительство, сотрудничество, культура, дипломатия, Кабинет министров, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  