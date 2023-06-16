Депутату Жусупбеку Коргонбай уулу посоветовали научится уважать суд

В Верховном суде ответили на критику депутата Жогорку Кенеша КР Жусупбека Коргонбай уулу в адрес судей Кыргызской Республики в связи с якобы имеющими место коррупционными проявлениями при рассмотрении дел, связанных с условно-досрочным освобождением осужденных.

"В соответствии с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством рассмотрение вопросов об условно-досрочным освобождении осужденных от отбывания наказания осуществляется на основании материалов, содержащих данные о поведении осужденного, результатах исправления и ресоциализации, способствующих его интеграции в общество, отношении к труду и обучению за время отбывания наказания, о принятии мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, сведения о личности осужденного, представленные органом пробации, иных материалов, характеризующих личность осужденного, с участием представителя администрации учреждения по месту отбывания наказания осужденным и прокурора.

При этом статьи 88,89 УК Кыргызской Республики четко регламентируют условия условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания и к кому оно не применяется.

На основании статьи 80 УИК Кыргызской Республики, в зависимости от поведения, отношения к труду, участия в реабилитационных программах осужденным может быть изменен вид исправительного учреждения, в том числе на колонию-поселение. Законодателем также четко определен круг лиц, не подлежащих переводу в колонию-поселение.

В выступлении депутата делалась ссылка на то, что обращения одних осужденных за особо тяжкие преступления, имевших большие сроки неотбытого наказания, были необоснованно удовлетворены, в то время как, в удовлетворении обращений других осужденных, имевших меньшие сроки неотбытого наказания, было отказано. При этом был скрыт тот факт, что сроки наказания осужденным, указанным первыми, до направления соответствующих материалов в суд были сокращены по акту амнистии, а также на основании акта о помиловании, то есть была предана огласке искаженная информация.

В силу статьи 431 УПК Кыргызской Республики постановления судьи, вынесенные по вопросам, связанным с исполнением приговора, подлежат обжалованию в апелляционном порядке. Однако по делам, указанным в списке депутата, ни со стороны осужденных, ни стороны прокурора (за исключением 1 дела) апелляционных жалоб и представлений не поступало.

Тем самым, судебные акты имеют законную силу.

В соответствии со статьями 95, 101 Конституции Кыргызской Республики судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам. Никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному делу. Запрещается всякое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия. Лица, виновные в воздействии на судью, несут ответственность, предусмотренную законом. Вступившие в законную силу решения судов обязательны для всех.

Согласно статье 141 Закона Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" депутат обязан соблюдать нормы депутатской этики: не допускать в чей-либо адрес необоснованные обвинения, высказывания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, не использовать заведомо ложную информацию и т.д.

В связи с изложенным Верховный суд Кыргызской Республики отмечает, что уровень доверия к существующей системе правосудия, складывается из большого количества компонентов, в том числе процессуальных отношений и культуры участников судебного процесса, а также уровня правосознания гражданского общества, и призывает депутатов Жогорку Кенеша воздержаться от необоснованных обвинений судебной системы.

В целом, нам всем следует научиться уважать решения судов, поскольку, в том числе через это формируется и доверие к судебной системе", - говорится в сообщении ВС КР.