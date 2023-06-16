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Кыргызстанцы, трудящиеся в Турции, могут в будущем рассчитывать на пенсию

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Кыргызстанцы, трудящиеся в Турции, могут в будущем рассчитывать на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

По ее данным, с 1 ноября 2020 года вступил в силу договор о социальном обеспечении между правительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики.

Так, в рамках договора о социальном обеспечении между правительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики на сегодняшний день направлено 159 запроса о стаже работы турецкой стороной 154 запросов проработаны и на них даны соответствующие ответы.


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URL: https://www.vb.kg/430441
Теги:
пенсии, Турция, Кыргызстан
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