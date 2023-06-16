Константин Эрнст назвал продукцию Голливуда "дерьмом"

Глава "Первого канала" Константин Эрнст, выступая на ПМЭФе, раскритиковал кинопродукцию голливудского производства. "С одной стороны, Голливуд - действительно величайшая киномашина мира, - заявил он. - С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо", передает РБК.

Такое положение дел на американском кинорынке Эрнст связал со спецификой местного проката, костяком аудитории которого выступают подростки. "Кино стало подростковым, поэтому все серьезные люди ушли в производство сериалов", - заключил глава "Первого канала".

Киностудия им. Горького существует с 1915 года. В 1972 году она выпустила такие киноленты, как "В Москве проездом", "Иванов катер", "Мраморный дом", "Печки-лавочки", "Любить человека", а также культовую советскую ленту "А зори здесь тихие", вошедшую в золотую коллекцию студии.