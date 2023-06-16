Погода
$ 87.53 - 88.10
€ 93.77 - 94.77

Константин Эрнст назвал продукцию Голливуда "дерьмом"

288  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава "Первого канала" Константин Эрнст, выступая на ПМЭФе, раскритиковал кинопродукцию голливудского производства. "С одной стороны, Голливуд - действительно величайшая киномашина мира, - заявил он. - С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо", передает РБК.

Такое положение дел на американском кинорынке Эрнст связал со спецификой местного проката, костяком аудитории которого выступают подростки. "Кино стало подростковым, поэтому все серьезные люди ушли в производство сериалов", - заключил глава "Первого канала".

Киностудия им. Горького существует с 1915 года. В 1972 году она выпустила такие киноленты, как "В Москве проездом", "Иванов катер", "Мраморный дом", "Печки-лавочки", "Любить человека", а также культовую советскую ленту "А зори здесь тихие", вошедшую в золотую коллекцию студии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430448
Теги:
кино, Россия, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  