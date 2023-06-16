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ГКНБ задержали партию контрабандных лекарств

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Сотрудники ГКНБ КР обнаружили медицинские препараты, завезенные в Кыргызстан контрабандным путем, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, был задержан автомобиль марки "Ауди А6", темно-синего цвета, с гос номером 03 KG 322 ADU, под управлением жителей Лейлекского района С.у.И. и М.Т.З..

"Внутри автомобиля обнаружены медицинские препараты, завезенные в Баткенскую область контрабандным путем с территории одного из соседних государств. Автомобиль следовал из Лейлекского района в сторону Кадамжайского района для последующей продажи указанного груза через местные торговые точки.

Автомобиль и груз остановлены в специализированном для хранения месте. По указанному факту начата доследственная проверка. Рассматривается возможность о передаче материалов в таможенные органы для уничтожения груза в установленном порядке".


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URL: https://www.vb.kg/430449
Теги:
ГКНБ, контрабанда, лекарства
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