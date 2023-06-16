Юный бишкекчанин совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 13 июня 2023 года в милицию поступила информация, что в одном из частных домов расположенного в переулке Терский несовершеннолетний мальчик совершил суицид.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа четвёртого отдела городской милиции УВД Октябрьского района, где по приезду был обнаружен труп несовершеннолетнего А.Э. 2007 года рождения. В ходе осмотра которого каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района и начата доследственная проверка.

Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование продолжается.

В СМИ сообщают, что парень был другом ранее убитого подростка в Ботаническом саду.