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РФ и ЕАЭС предлагают совместно решать энергопроблемы

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- Виктория Гунгер
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Климатические проблемы напрямую затронули Центральную Азию. Когда температура повышается, то вода испаряется, что несет серьёзные проблемы. Так произошло и в Центральной Азии, сообщил на ПМЭФ заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, передаёт корреспондент vb.kg.

Он отметил, что это один из самых уязвимых на планете регионов.

"В нем находятся почти все государства ЕАЭС, как Казахстан и Кыргызстан. И государство наблюдатель Таджикистан. Поэтому это те проблемы и ниши, которые мы вместе с коллегами из наших государств-членов готовы рассматривать вместе. Тем более, что они связаны с энергетической и продовольственной безопасностью и электроэнергетическими рынками. Все взаимосвязано", - подчеркнул Оверчук.

Напомним, с 14 по 17 июня в северной столице РФ проходит Петербургский международный экономический форум.


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URL: https://www.vb.kg/430455
Теги:
Россия, Центральная Азия, климат
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