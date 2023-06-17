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В Бишкеке для полива зеленых насаждений используются 20 единиц спецтехники

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В Бишкеке полив зеленых насаждений продолжается в течение всего дня, помимо специальной техники для полива параллельно проводится арычный полив, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Полив зелёных насаждений арычным путем производится по улицам: Манаса, Ч.Айтматова, Чуйкова, Шопокова, Шабдан-Баатыра, Ч. Валиханова и другие.

Дополнительно работают скважины по улицам: Манаса-Боконбаева, Турусбекова, Рыскулова, бульвар Молодой Гвардии, Аллея молодежи, парк имени Ю. Фучика и другие.

Полив с помощью специальной техники. помповых насосов и арычной водой осуществляется в скверах и парках: им. Д.Асанова, Ю. Фучика, Ч. Тулебердиева, Трудовой Славы, им. Тоголока-Молдо.

Общее количество специальной техники для полива зеленых насаждений на сегодняшний день 20 единиц".


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URL: https://www.vb.kg/430459
Теги:
вода, Бишкек
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