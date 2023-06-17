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IT-эксперты из Италии провели для специалистов из МВД и ГКНБ тренинги

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С 12 по 16 июня делегация из CSI Piemonte (Италия) провели тренинги по кибербезопасности и защите данных для Госагентства по защите персональных данных при Кабмине КР, сообщает пресс-служба госагентства.

Также в трехдневном тренинге участвовали специалисты из Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Госкомитета национальной безопасности и Национального банка.

На тренинге участникам рассказали методы и примеры работы европейских стран по утечкам данных, кибератакам и защите персональных данных, защите гаджетов на работе и дома.

Напомним, визит экспертов из Италии состоялся в рамках проекта Twinning-Кыргызстан "Поддержка программы цифровизации в Кыргызстане".


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URL: https://www.vb.kg/430460
Теги:
Италия, Кыргызстан
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