Глава Минздрава ознакомилась с ходом внедрения цифровой амбулаторной карты

Министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова посетила Центр семейной медицины №9 в городе Бишкек для ознакомления с ходом внедрения цифровой амбулаторной карты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Заслушав информацию заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Джангазиева о ходе внедрения Цифровой амбулаторной карты, министр положительно оценила проводимую работу и поручила начать обучение и внедрение Цифровой амбулаторной карты в регионах страны, особенно в отдаленных районах в ближайшее время.

При беседе с коллективом ЦСМ №9 министр отметила необходимость использования цифровых решений для оптимизации рабочих процессов, сокращения использования бумажных документов и повышения эффективности работы медицинского персонала.

Она также подчеркнула важность того, чтобы приписка пациентов к поликлиникам осуществлялась независимо от их места проживания. Тем не менее, по-прежнему поступают жалобы от населения относительно отказов в приписке по различным причинам.

По результатам визита министр поручила обеспечить условия для отказа от использования бумажных амбулаторных карт, перейти к разработке Цифровой истории болезни и системы электронных направлений в здравоохранении".