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Басков и Лепс объявили вознаграждение за подбитые украинские танки

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- Бакыт Стамов
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Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс будут выплачивать по 1 миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". Об этом артисты заявили на Петербургском международном экономическом форуме, передает life.ru.

"Мы с Григорием - одни из первых людей, которые внесут денежный вклад лично от себя. Надеюсь, что огромное число наших коллег присоединятся", - заявил Басков.

Их инициативу уже поддержали и другие артисты на закрытом мероприятии "Русской медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ: ведущие Юлия Барановская и Елена Север, композитор Юрий Антонов, певцы Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина.

Также музыкальный продюсер и основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв учредил специальную денежную премию для участников специальной военной операции, уничтоживших западные танки, сообщила пресс-служба "Русской медиагруппы". За поражение машины первой модификации музыкант вместе с командой выделят 700 тысяч рублей, а за ликвидацию немецкого танка второй модификации - миллион рублей. Как отметил Киселёв, подобные поощрения должны стать повсеместными, ведь это один из способов внести свой вклад в победу. Более того, он подчеркнул, что каждый артист должен помочь нашим бойцам, а не только говорить о своей приверженности стране и победе.

"Сегодня каждый действительно может внести вклад в общее дело. Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории - это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки, - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя", - подчеркнул артист.

Кстати, ранее президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Глава государства уточнил, что мера должна распространяться на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами за заслуги в ходе спецоперации, а также ветеранов боевых действий.


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URL: https://www.vb.kg/430463
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