Путин: Большая часть расчетов со странами ЕАЭС идет в национальных валютах

Большая часть расчетов со странами ЕАЭС и Китаем идет в национальных валютах. И этак тенднеция продолжится, сообщил в рамках ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, для удобства бизнеса идет упрощение счетов для иностранных компаний, где даже не понадобится личное присутствие.

"Россия не отступила перед лицом вызовов, сохранила устойчивость экономики и свои позиции главного мирового игрока. А также расширила свои связи с дружественными странами", - подчеркнул глава РФ.

Отметим, в северной столице РФ с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум.