Погода
$ 87.53 - 88.10
€ 93.77 - 94.77

Путин: Большая часть расчетов со странами ЕАЭС идет в национальных валютах

209  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Большая часть расчетов со странами ЕАЭС и Китаем идет в национальных валютах. И этак тенднеция продолжится, сообщил в рамках ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, для удобства бизнеса идет упрощение счетов для иностранных компаний, где даже не понадобится личное присутствие.

"Россия не отступила перед лицом вызовов, сохранила устойчивость экономики и свои позиции главного мирового игрока. А также расширила свои связи с дружественными странами", - подчеркнул глава РФ.

Отметим, в северной столице РФ с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430465
Теги:
Владимир Путин, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  