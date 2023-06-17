Спикер сената Казахстана: Российская продукция вытесняет местную

Эффективность использования сельскохозяйственных субсидий вызвала нарекания председателя сената Казахстана Маулена Ашимбаева, передает "ВЭС 24".

По его словам, государство выделило сельхозпроизводителям только в прошлом году миллиард долларов, на нынешний запланирована примерно такая же сумма. Однако ощутимогоэффекта пока не видно, посетовал спикер верхней палаты парламента Казахстана.

"На этом фоне мы видим в прошлом году увеличение импорта продовольствия на 20%. Суммы огромные вкладываются, риски тоже у нас есть. Российский рубль обесценивается, соответственно, российская импортная продукция дешевеет. Наши производители оказываются в невыгодных условиях. Мы же не изолированно живём, у нас же нет таможенных пошлин с Россией, всё это влияет на нас. Мы в риски вкладываем какие-то суммы, но если мы получаем дешёвую продукцию из-за рубежа, если она и качества хорошего, понятно, что потребители будут её брать. Насколько эти все средства, которые мы вкладываем, эффективны?", - заявил на заседании сената Маулен Ашимбаев.

По информации минсельхоза Казахстана, республика обеспечивает себя меньше, чем на 80%, по шести продовольственным позициям.