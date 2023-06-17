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Садыр Жапаров ознакомился с проектом модернизации аэропорта "Талас"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с проектом модернизации аэропорта "Талас". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Жапарова проинформировали о проводимых работах по строительству нового здания аэровокзала и аэродрома.

Общая территория аэропорта составляет порядка 78 га. Проектно-сметная документация на строительство нового здания аэровокзала аэропорта "Талас" завершена. В рамках проекта здание аэровокзала будет рассчитано на обслуживание авиапассажиров с пропускной способностью 100 пассажиров в час. Строительство планируется завершить к концу 2023 года.

В новом аэровокзале будут установлены современные системы безопасности и контроля, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Относительно взлетно-посадочной полосы, то завершены работы по демонтажу аварийных участков старого искусственного покрытия аэродрома и начаты асфальтобетонные работы аварийных участков.

"Реализация проекта по модернизации аэропортов станет стимулом для развития туризма в данной области и в стране в целом. В Кыргызстане много достопримечательностей, привлекающих туристов. Поэтому важно кыргызское гостеприимство показать на высшем уровне, а оно, как известно, начинается с аэропортов. Всестороннее развитие международных аэропортов является одним из приоритетов государства. Мы намерены восстановить внутренние рейсы по стране, а также запустить все аэропорты", - отметил Президент.

Отметим, что по инициативе главы государства в Кыргызстане начата модернизация аэропортов в регионах и восстановление внутренних рейсов.

В ходе ознакомления Садыр Жапаров поручил активизировать работы по модернизации аэропорта, отметив важность соответствия всем международным требованиям гражданской авиации.

Президент Садыр Жапаров поставил задачу мобилизовать имеющиеся ресурсы для завершения строительных работ в срок".


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URL: https://www.vb.kg/430467
Теги:
аэропорт, Талас, Садыр Жапаров
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