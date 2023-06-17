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Пограничники пресекли незаконный провоз 2 тонн угля через границу КР и РТ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз 2 тонн угля через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы в местности Кольцо Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал вблизи линии госграницы автомашину Ford-Transit под управлением гражданина Кыргызской Республики, жителя села Булак-Башы Б.Н., 1981 г.р.

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз – 2 тонны угля в мешках.

Со слов водителя, он намеревался нелегально провезти груз на территорию Республики Таджикистан для дальнейшей реализации.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/430468
Теги:
граница, Лейлекский район, уголь, Погранслужба
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