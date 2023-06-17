ПМЭФ открыл для КР и РФ новые возможности для развития взаимодействия

Подходит к своему завершению Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 25 лет он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

Повестка трех прошедших дней была насыщена множеством различных мероприятий, деловыми встречами представителей крупного бизнеса из различных стран, а также дискуссионными площадками по широкому спектру тематик. Безусловно одним из самых ожидаемых событий стала речь Президента России Владимира Путина в рамках пленарного заседания. Российский лидер оценил текущее состояние российской экономики, рассказал о повышении МРОТ и поддержке бизнеса.

"В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что поступили абсолютно правильно, и жизнь это доказала. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", – заявил президент РФ.

Плодотворно прошел Форум и для Кыргызстана. Так, в день открытия – 14 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российской Федерации и Кыргызской Республикой в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами. Данное соглашение послужит дальнейшему укреплению связей между двумя странами и будет содействовать расширению контактов на самом высоком уровне.

Кроме того, в рамках бизнес-диалога "Россия – Кыргызстан", с участием первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева были обсуждены конкретные шаги и обозначены направления для расширения российско-кыргизского сотрудничества в различных областях.

Как отметил Адылбек Касымалиев, "в современных условиях российско-кыргызское сотрудничество сталкивается с новыми вызовами. Перед нашими странами открываются новые возможности для развития взаимодействия и расширения взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо искать перспективные направления и проекты российско-кыргызского взаимодействия, отвечающие современным потребностям национальных хозяйствующих комплексов двух стран при максимально эффективном использовании их потенциала".