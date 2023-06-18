WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве

В бета-версии бизнес-приложения WhatsApp для Android появилась возможность использования сразу нескольких аккаунтов в одном клиенте. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на портал WABetaInfo.

Новая функция была обнаружена в версии Android-приложения WhatsApp Business под номером 2.23.13.5. О том, когда она станет доступна в публичной версии клиента, не сообщается. При этом WABetaInfo утверждает, что мультиаккаунт не станет эксклюзивной опцией WhatsApp Business и позже появится в обычном WhatsApp Messenger. Про добавление аналогичной возможности в iOS-версию мессенджера информации нет.

Новая функция позволит пользователям переключаться на одном смартфоне между личным и рабочим аккаунтами WhatsApp. Сейчас для решения этой задачи приходится устанавливать несколько клиентов WhatsApp или одновременно иметь при себе больше одного смартфона.

Последнее время разработчики WhatsApp активно расширяют функциональность мессенджера. Например, ранее на этой неделе в популярном приложении появилась возможность отправки не только текстовых сообщений, но и сообщений в видеоформате.