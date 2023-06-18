Погода
$ 87.40 - 88.15
€ 95.52 - 96.52

WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве

202  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В бета-версии бизнес-приложения WhatsApp для Android появилась возможность использования сразу нескольких аккаунтов в одном клиенте. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на портал WABetaInfo.

Новая функция была обнаружена в версии Android-приложения WhatsApp Business под номером 2.23.13.5. О том, когда она станет доступна в публичной версии клиента, не сообщается. При этом WABetaInfo утверждает, что мультиаккаунт не станет эксклюзивной опцией WhatsApp Business и позже появится в обычном WhatsApp Messenger. Про добавление аналогичной возможности в iOS-версию мессенджера информации нет.

Новая функция позволит пользователям переключаться на одном смартфоне между личным и рабочим аккаунтами WhatsApp. Сейчас для решения этой задачи приходится устанавливать несколько клиентов WhatsApp или одновременно иметь при себе больше одного смартфона.

Последнее время разработчики WhatsApp активно расширяют функциональность мессенджера. Например, ранее на этой неделе в популярном приложении появилась возможность отправки не только текстовых сообщений, но и сообщений в видеоформате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430474
Теги:
социальные сети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  