Путин поучаствовал в церемонии подъема флагов РФ, СССР и Российской империи

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в акватории Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

"Президента сопровождала заместитель генерального директора компании "Газпром Нефть", генеральный директор ООО "Газпром Лахта" Елена Илюхина.

Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом на сцене большого амфитеатра "Лахта центра". Прозвучал Государственный гимн России в исполнении Национального филармонического оркестра под управлением В.Спивакова и хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

175-метровые флагштоки установлены на береговой линии у Парка 300-летия города. Возведение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 330 лет – триколору Петра Первого, 165 лет – флагу Российской империи, 100 лет – Красному знамени. Проект реализован ПАО "Газпром", в его рамках также планируется обустроить береговую линию парка".