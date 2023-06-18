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Министр посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

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Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях. Его комментарий публикует ТАСС со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он уточнил, что в стране появляется много новых способов хранить сбережения в национальной валюте. "Это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы - хороший инструмент", - рассказал он.

Ранее Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что в мире утратили доверие к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют страны Запада. По словам главы Минфина, отказ от использования долларов касается не только России и Китая, но и прочих государств, которые переходят на платежи в национальных валютах или используют надежные средства тех стран, в которых уверены.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/430480
Теги:
Министерство финансов, Россия
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