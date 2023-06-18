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В Баткенском районе завершено строительство 315 домов

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров ознакомился с качеством достроенных домов в селах Капчыгай, Ак-Сай и Достук Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе осмотра глава кабмина отметил, что "по поручению президента страны приехал проверить качество достроенных домов в Баткенской области".

Стоит отметить, что в Баткенском районе в результате трагических событий 14-17 сентября 2022 года в общей сложности были разрушены 316 домов (из 417) в настоящее время строительство 315 домов завершено.

Кроме этого улучшена инфраструктура указанных районов, покрыты асфальтом внутренние дороги, в каждый дом проводятся коммуникации.

Глава кабинета министров отметил, что обещание президента страны восстановить Баткенскую область выполняется, кроме этого к предстоящему учебному году будет завершено строительство общеобразовательных школ, рассчитанных на 275 и 100 мест, соответственно.

Далее, председатель кабмина встретился с жителями приграничных сел, выслушал их проблемы и ответил на их вопросы.

На встрече поднимались вопросы дальнейшей государственной поддержки приграничных сел, в том числе жителей интересовали вопросы поддержки предпринимателей, пострадавших в результате трагических событий 14-17 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что присутствующий на встрече заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сеитов проинформировал присутствующих, что общий ущерб, причиненный Баткенской области в результате трагических событий 14-17 сентября 2022 года составил 3,6 млрд сомов, при этом со стороны государства предпринимателям была выделена единовременная помощь в размере 300 тыс сомов, кроме этого государственными банками предпринимателям выдаются облегчённые кредиты.

Акылбек Жапаров поручил продолжить работу по поддержке предпринимателей.

Кроме этого, в рамках рабочей поездки председатель кабмина ознакомился с ходом строительства социальных и инфраструктурных объектов, где отметил важность проведения строительных работ с соблюдением всех норм и соответствующих стандартов.


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URL: https://www.vb.kg/430483
Теги:
Акылбек Жапаров, Кабинет министров
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