Энергетически сильная неделя. Гороскоп с 19 по 25 июня

Энергетически сильная неделя. В среду 21 июня – летнее солнцестояние. Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рак. Начинается астрономическое лето. Самый длинный день и самая короткая ночь. Энергия растущей Луны, положительный аспект между Юпитером и Сатурном, а также энергия летнего солнцестояния благоволят важным начинаниям, покупкам, сделкам, важным преобразованиям в личной жизни.

Овен – придерживайтесь намеченных планов и не дайте себя обмануть в начале недели. Поверив на слово, вы можете просчитаться. Предусмотрительность не помешает и во время поездок. Рассеянность может привести к досадным недоразумениям. Важные решения лучше принимать во второй половине недели. Вы сумеете отделить правду от вымысла и принятое решение окажется дальновидным. В это время успешно сложатся деловые поездки и встречи, а летний отдых превзойдёт ожидания.

Телец – предложения, полученные в начале недели, произведут впечатление, и захочется немедленно потратить деньги на предложенные инвестиции и покупки. Не торопитесь с ответом. Пообщайтесь с давними друзьями, коллегами по работе. В течение разговора у вас сложится более полная картина, благодаря чему уже в середине недели появится дальновидное решение. Во второй половине недели можете совершать покупки, вложения в развитие своего бизнеса, в ремонт или строительство.

Близнецы – вы окажетесь в центре внимания людей наделённых властью, но полагайтесь на тех, кого знаете не первый день и многое прошли вместе. Малознакомые влиятельные люди могут сделать заманчивое предложение в первые дни недели, но в их словах окажется много фальши. Внимательно перечитывайте документы. Проявив бдительность, вы сумеете получить нужные документы без сомнительных посредников, а также продолжить карьерный рост. Во второй половине недели сложатся долгожданное летнее путешествие и свидания.

Рак – начало недели может сложиться сумбурно из-за сомнительной информации. Придерживайтесь намеченных планов, обходите стороной интриги и не теряйте бдительности на дорогах. В этом случае намеченные деловые встречи пройдут продуктивно и, не потеряв время впустую, вы сможете позволить себе летний вояж. Начиная со среды и до конца недели можно совершать покупки, а также всевозможные сделки. Вы сможете также пополнить казну и решить финансовые проблемы.

Лев - малознакомые люди в первой половине недели будут обещать золотые горы лишь бы получить доступ к вашим финансам, склоняя к сотрудничеству и покупкам. Преодолев соблазны, вы сохраните сбережения и избавите себя от головной боли. Финансовые поступления возможны благодаря сотрудничеству с проверенными годами людьми, и выполняя начатые ранее дела. Продуктивно сложиться визит в различные инстанции. Кстати, различные документы вы сможете оформить, не прибегая к помощи посредников. Вторая половина недели сложится насыщенно благодаря участию в развлекательных мероприятиях.

Дева – поездки сложатся благополучно, но деловые партнёры и руководство в начале недели попытаются за вашей спиной изменить условия сотрудничества. Проверяйте документы и не спешите с ответами на полученные предложения от влиятельных людей. Уже во второй половине недели закулисные игры закончатся, и вы сможете настоять на своих условиях. Возможно получение поддержки со стороны влиятельных покровителей. Завершится неделя романтичным летним досугом.

Весы – в начале недели осторожность не помешает как во время поездок. так и при работе с документами. Повышается вероятность ошибок, различных происшествий и всё из-за невнимательности. Сосредоточьте внимания на значимых делах и доведите их до ума. Ваши труды положительно отразятся на состоянии казны. Во второй половине недели скучать явно не придётся. Благодаря приглашениям различных знакомых, вы окажитесь и на полезных деловых мероприятиях, и хорошо повеселитесь на вечеринках. В любви удача будет также на вашей стороне.

Скорпион – неспешное течение жизни позволит насладиться и летним отдыхом, и получить нужный результат от намеченных ранее деловых встреч. Лишь в первые дни недели постарайтесь не потакать капризам, как своим, так и близких людей. Незаметно для себя вы опустошите казну, на нестоящие того покупки, развлечения, а впереди ещё большая часть лета и деньги вам явно пригодятся. Вовремя остановившись от поспешных трат, вы сможете себе позволить гораздо большее, к тому же во второй половине недели ожидаются незапланированные поступления денег.

Стрелец – домочадцы и деловые партнёры в начале недели могут схитрить, выдавая желаемое за действительное. Не стоит полагаться на их обещания. Сконцентрируйте своё внимание на работе, поскольку уже во второй половине недели планы могут резко поменяться. Появится возможность направиться в летнее путешествие и, рутинными делами просто некогда будет заниматься. Во второй половине недели появится и больше делового общения. Возможно участие в интересном мероприятии.

Козерог – увлёкшись в начале недели просмотром соцсетей или несерьёзной перепиской, вы рискуете опоздать на важные деловые встречи, или сорвать своим опозданием развлекательную поездку. Проявив собранность, вы дадите старт перспективным проектам, а также устроите незабываемый летний отдых. Во второй половине недели прибавится работы, а вместе с ней увеличатся и доходы. Время располагающее и для поиска нового места работы.

Водолей – казна продолжит пополняться, что позволит совершить задуманные покупки, продолжить развитие своего дела. Лишь в начале недели держите под контролем эмоции и не отходите от задуманных планов. Сказочные обещания могут сбить столку и вы будете готовы пустить деньги на ветер. Вечеринки, свидания и деловые встречи можете смело планировать на вторую половину недели. Вы останетесь довольны результатами.

Рыбы – придерживайтесь своей точки зрения и уже принятых планов. В первые дни недели вас попытаются переубедить, а возможно и ввести в заблуждения. Не поддавайтесь в это время на уговоры. Отмахнувшись от назойливых предложений, вы благополучно проведёте намеченные поездки, деловые и дружеские встречи. Во второй половине недели появится больше времени для отдыха и домашних дел.

Астролог Андрей Рязанцев