Итоги ПМЭФ-2023: Позитивные тенденции набирают силу

Атмосферу Петербургского международного экономического форума, который проходил в "северной столице" России, можно охарактеризовать как кипящую, даже клокочущую. Тысячи гостей с утра до вечера постоянно проводили беседы, переговоры, консультации, обменивались мнениями, посещали всевозможные мероприятия...

В пятницу президент РФ Владимир Путин, для которого Санкт-Петербург является родным городом, прибыл на форум. Почти сразу после приезда он провёл встречу с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Перед началом переговоров главы государств встретились на площадке ПМЭФ и посетили стенды ОАЭ. Эта арабская страна в 2023 году является главным гостем экономического форума.

На встрече российский лидер охарактеризовал отношения двух государств как "успешные". Он высказался в том духе, что взаимные экономические, спортивные и культурные контакты идут на пользу обеим сторонам. А президент ОАЭ привёл следующие цифры: в этом году его страна рассчитывает принять на отдых более одного миллиона туристов из России.

Собственно, в предпоследний день работы ПМЭФ-23 обсуждались самые важные вопросы. На экономической панели топ-менеджеры российской экономики рассуждали, куда и каким темпом корабль с названием "Россия" будет двигаться дальше. Чаще других звучало словосочетание "структурная трансформация". В мировой экономике в эти дни многое рушится и выстраивается заново, на смену интеграции нередко приходит фрагментация. А это, по прогнозу аналитиков, может стоить семи процентов роста мирового ВВП.

Общий настрой специалистов таков: России ни в коем случае нельзя скатываться в самоизоляцию, замыкаться в собственной скорлупе. Глобализация как мировой тренд всё равно останется в повестке, но она будет другой. С другими активными регионами, с другими растущими экономиками, поскольку в мире сейчас стремительно меняются центры силы. Есть "затухающие" регионы (например, Европа), где в ближайшие годы не будет видно высоких темпов роста, а есть новые, растущие взрывными темпами центры: Китай, Восточная Азия, Африка. На этом фоне многие страны, естественно, стремятся к технологическому суверенитету.

Основной лозунг петербургского форума сформулирован примерно в том же ключе: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Звучит немного длинно, зато недвусмысленно. На ум сразу приходит пример некогда успешной и, казалось, безупречной европейской экономики. Стоило правительствам ряда стран ЕС "прогнуться" под американский диктат, потерять свой суверенитет, как от былого могущества не осталось и следа. Сегодня в Брюсселе вынуждены считать миллиардные убытки. Рецессия, высокая инфляция, бегство капитала и технологий – вот далеко не все последствия разрыва отношений с Россией и навязанной американцами "чайнофобии".

После обеда, 16 июня, внимание гостей было приковано к пленарному заседанию, на котором тон задавали Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббу. Кстати, сегодня Алжир входит в тройку ведущих торговых партнёров Российской Федерации в Африке, уступая лишь Египту и Марокко. Диалог с Алжиром по международным проблемам важен для России ещё и потому, что в 2024 году это государство займет место непостоянного члена Совбеза ООН.

Если резюмировать, то основные тезисы длинной речи российского лидера "рифмовались" с положениями, которые проговаривались в течение предыдущих дней форума. Президент подвёл итоги года, прошедшего с момента 25-го ПМЭФ, и заключил, что они более чем обнадёживающие: в конце года прогнозируется рост экономики, инфляция удержится на планке 2,9 процента, а безработица упала до минимума (3,3 процента).

– Позитивные тенденции набирают силу. На это год назад мало кто рассчитывал, однако мы продолжали твёрдо придерживаться принципов сохранения макроэкономической устойчивости. И это сработало, – подытожил Путин.

Говоря о причинах такой "неубиваемости" экономики России, Владимир Путин подчеркнул, что его страна даже перед лицом беспрецедентного внешнего давления не отступила от принципов конкурентной экономики. Это позволило России выдержать удар и двигаться дальше. Куда? В каком направлении? Путин ответил и на эти вопросы: в сторону создания суверенной экономики.

– Но такая экономика не подразумевает, что всё нужно производить самим, на своей территории. Это невозможно, да и не нужно. Однако в итоге мы должны прийти к ситуации, когда будем иметь собственные решения по всем ключевым направлениям развития страны, – заявил российский лидер.