Предприниматели в сфере энергоэффективных технологий презентовали свои идеи

В Бишкеке прошел круглый стол "GreenMeet-Up" для предпринимателей, которые продвигают энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, организованный первым бизнес-акселератором Accelerate Prosperity.

В мероприятии приняли участие представители местного малого и среднего предпринимательства (МСП) - производители, изобретатели, новаторы зеленых решений в сфере энерго и ресурсоэффективности и ВИЭ, эксперты Юнисон Групп.На встрече присутствовала также депутат ЖогоркуКенеша КР Динара Ашимова.

Она отметила важность тем по энерго- и ресурсоэффективности, восстановление окружающей среды и смягчение последствий изменения климата в государственном, частном и коммерческом секторах. При этом, по ее словам, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии зеленой экономики в Кыргызстане.

В ходе круглого стола участники были проинформированы о возможностях получения "зеленых" инвестиций, обсуждены проблемы и возможности производства "зеленых" технологий в Кыргызстане, показан мировой опыт успешных предприятий-производителей экологических \ зеленых решений, определены возможные решения и стратегии продвижения зеленых решений в Кыргызстане.

Эксперты в лице "Зеленого Альянса Кыргызстана" и производители "зеленых" технологий сошлись во мнении, что для решения современных вызовов на пути к достижению целей Парижского соглашения, включая переход к устойчивой энергетике и внедрению низкоуглеродных решений, а также для борьбы с изменением климата, утратой биоразнообразия и снижения нагрузки на окружающую среду, необходима "зелёная" трансформация. Было озвучено, что одним из приоритетных направлений являются "зеленые" технологии – энерго- и ресурсоэффективность, инжиниринг, экология.

На встрече эксперты Юнисон Групп привели примеры проектов по энергосбережению, инженерным и экологическим решениям для развития бизнеса. Участники обсудили практические возможности для финансирования и развития малого и среднего предпринимательства.

Предприниматели, внедряющие экологически чистые технологии, могут извлечь выгоду из экономии средств, конкурентного преимущества, соблюдения нормативных требований, инноваций и управления рисками. Такой подход позволяет сэкономить значительный объем ресурсов, а также снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В ходе дискуссии участники договорились совместно реализовывать экологические проекты, и более качественно выстраивать коммуникацию. Таким образом в Кыргызстане участников так называемого "зеленого" движения становится больше. Крупнейшие игроки местного рынка, наиболее продвинутые производители материалов обращают всё больше внимания на сигналы со стороны международных стандартов, которые задают основной вектор развития "зеленой" сферы.

При этом подчеркивая то, что будущее Кыргызстана за внедрением высокотехнологичных зеленых технологий в особенности среди малого и

среднего бизнеса.

Круглый стол "GreenMeet-Up" был организован в рамках проекта AccelerateProsperityASIA и финансируется Европейским Союзом, в партнерстве с Фондом Ага Хана и MSDSPKG (Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана). Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения Кыргызской Республики.