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"Процедура подготовки необходимых документов для МСЭК должна стать простой"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министру здравоохранения Кыргызской Республики Гулнаре Баатыровой в ходе посещения ЦСМ города Бишкек презентовали проведенную работу со стороны системы здравоохранения по упрощению процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности в рамках правительственных акселераторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для упрощения этой процедуры разработано цифровое решение для сбора, хранения и обработки необходимых данных, удалось сократить количество запрашиваемых документов (с 11 до 2), а также возможность направлять информацию о пациенте в органы МСЭК без непосредственного участия самого пациента.

"Процедура подготовки необходимых документов для дальнейшего направления в органы МСЭК должна стать простой, доступной и уважительной. Необходимо обратить особое внимание на снижение бюрократии, а также на назначение исследований, несоответствующих типу заболевания, по которому определяется инвалидность", - отметила Баатырова.

Ожидается, что при помощи цифровых решений процедура станет проще, более доступней и снизятся бюрократические издержки по запросу документов, уже имеющихся в информационных системах государственных органов.

Напомним, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров дал старт запуску программы "Правительственные акселераторы" 17 марта 2023 года, в рамках которой необходимо решить проблему и достигнуть поставленной цели в 100-дневный срок.


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URL: https://www.vb.kg/430503
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, Документ, ЛОВЗ
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