Акция в O!Store на Иссык-Куле: каждую неделю – новые скидки на смартфоны

Ваш телефон искупался вместе с вами в погоне за удачным селфи?

Не беда – всё лето в иссык-кульских магазинах O!Store будет действовать акция, по которой каждую неделю классные смартфоны можно будет купить с хорошей скидкой.

Ловите акционный список этой недели, с 19 по 25 июня:

• Realme C33 4/128GB - 12800 сомов вместо 14600 сомов;

• Samsung A04 3/32Gb - 8500 сомов вместо 9390 сомов;

• Tecno Spark 7 4/128 - 9900 сомов вместо 10900 сомов;

• Vivo Y02 2/32 - 8000 сомов вместо 8900 сомов;

• Infinix Smart 6 2/32 - 9200сомов вместо 9900 сомов;

• Redmi 9A 2/32 - 9700 сомов вместо 10500 сомов;

• Itel A48 2/32 - 8000 сомов вместо 8900 сомов;

Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.

O!Store желает вам отличного отдыха!

Количество товара ограничено. Спрашивайте более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Срок проведения акции: 19.06.2023 - 25.06.2023 (включительно). Скидка распространяется только на смартфоны и действует только в магазинах O!Store Иссык-Кульской области. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Товар сертифицирован.