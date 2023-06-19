ГУОБДД: За неделю на территории республики выявлено 21 839 нарушений ПДД

С 10-июня по 16 июня 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 21 839 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.
из них:
- 233 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-228 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-59 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-641 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-5321 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-5 случаев Автохулиганство;
- 3609 случая превышение скоростного режима;
-2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 11 741 факт нарушения других правил дорожного движения:
-1640 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку".