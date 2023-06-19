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ГУОБДД: За неделю на территории республики выявлено 21 839 нарушений ПДД

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С 10-июня по 16 июня 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 21 839 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

из них:

- 233 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-228 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-59 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-641 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5321 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-5 случаев Автохулиганство;

- 3609 случая превышение скоростного режима;

-2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 11 741 факт нарушения других правил дорожного движения:

-1640 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку".


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URL: https://www.vb.kg/430510
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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