ГУОБДД: За неделю на территории республики выявлено 21 839 нарушений ПДД

С 10-июня по 16 июня 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 21 839 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

из них:

- 233 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-228 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-59 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-641 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5321 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-5 случаев Автохулиганство;

- 3609 случая превышение скоростного режима;

-2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 11 741 факт нарушения других правил дорожного движения:

-1640 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку".