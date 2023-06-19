"В КР между родителями и подростками отсутствуют открытые отношения"

Было проведено небольшое исследование среди подростков Кыргызстана, в результате которого была выявлена важная проблема: родители, педагоги, медицинские и социальные работники не своевременно выявляют риски, связанные с психическим и физиологическим развитием подростков и формированием их личности, а также отсутствует доступ к надежной информации и рекомендациям для подростков. Об этом сообшают организаторы мероприятия.

По их данным, без наличия соответствующей поддержки, которая бы ориентировала подростков в этот период и предоставила им необходимую поддержку, существует риск непонимания и отчуждения подростка от семьи и общества.

В целях предотвращения и решения этой проблемы была реализована инициатива "Создание отзывчивой среды для подростков посредством позитивного воспитания и участия сообщества" для жителей сел Жаны-Алай, Гульча и Сары-Могол. Проект был запущен в июне 2022 года и будет продолжаться до июня 2023 года. В рамках проекта были разработаны две обучающие программы, ориентированные на подростков и родителей: Программа "Подросток в семье" для родителей и программа "Здоровый образ жизни" для подростков

Программы обучения были разработаны на основе предварительных исследований, направленных на выявление рисков, с которыми сталкиваются подростки.

"На сегодняшний день между родителями и подростками отсутствуют открытые отношения, не обсуждаются психологические и физиологические изменения и риски, с которыми сталкиваются подростки. Именно поэтому подростки оказываются в различных ситуациях и чувствуют себя отчужденными от родителей, друзей и общества. В некоторых случаях они даже чувствуют себя нежеланными, и были случаи суицидальных попыток", - отметил фасилитатор Мидинов Алмазбек, участвующий в проекте.

Вовлечение учителей в развитие подростков в возрасте от 10 до 14 лет и от 15 до 19 лет имеет особую важность.

В младшем подростковом возрасте (от 10 до 14 лет) происходят события, которые будут иметь длительное влияние на жизнь мальчиков и девочек. В этот период подростки формируются как личности, и помощь со стороны учителей в их развитии и направлении может сыграть определяющую роль.

Подростки в возрасте от 15 до 19 лет также нуждаются в поддержке. В этом периоде они сталкиваются с ограничениями при принятии решений о своей будущей профессии и осуществлении своего потенциала в соответствии со своими интересами. Родители могут иметь ограниченные знания и возможности для оказания помощи своим детям. В такой ситуации учителя могут стать неоценимыми наставниками для подростков и их родителей, предоставляя им информацию, поддержку и руководство, чтобы помочь им осознать свои возможности и достичь успеха.

Для содействия этим целям были были открыты три ресурсных центра, разработаны две образовательные программы для подростков и их родителей. Программу обучения прошли 312 подростков и 76 родителей. Обучение подростков проводилось под руководством 24 фасилитаторов, совместно с учителями, медицинскими и социальными работниками, которые обучали их культурным поведениям, психическому здоровью, здоровому образу жизни, питанию, репродуктивному здоровью и коммуникативным навыкам. Родители также прошли специальную подготовку, включающую в себя вопросы психического здоровья подростков, умение справляться со стрессом при общении с подростками, предотвращение подростковых рисков, борьбу с зависимостью от гаджетов.

"Раньше, когда у моей 13-летняя дочери начался переходный период, ее поведение поменялось, и я относилась к ней строго. После обучения мое отношение к дочери изменилось, и я осознала, что она переживает сложный период в психологическом, эмоциональном и физиологическом плане. Теперь я обращаю больше внимания на ее потребности и проблемы, и моя дочь начала рассказывать мне о своих желаниях и затруднениях", - поделилась Эргешова Кантаим, родительница, участвующая в проекте.

Программа реализована в рамках совместного проекта "Местное преобразование" Фонда Ага Хана и USAID.