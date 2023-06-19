Погода
$ 87.40 - 88.15
€ 95.52 - 96.52

"В КР между родителями и подростками отсутствуют открытые отношения"

213  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Было проведено небольшое исследование среди подростков Кыргызстана, в результате которого была выявлена важная проблема: родители, педагоги, медицинские и социальные работники не своевременно выявляют риски, связанные с психическим и физиологическим развитием подростков и формированием их личности, а также отсутствует доступ к надежной информации и рекомендациям для подростков. Об этом сообшают организаторы мероприятия.

По их данным, без наличия соответствующей поддержки, которая бы ориентировала подростков в этот период и предоставила им необходимую поддержку, существует риск непонимания и отчуждения подростка от семьи и общества.

В целях предотвращения и решения этой проблемы была реализована инициатива "Создание отзывчивой среды для подростков посредством позитивного воспитания и участия сообщества" для жителей сел Жаны-Алай, Гульча и Сары-Могол. Проект был запущен в июне 2022 года и будет продолжаться до июня 2023 года. В рамках проекта были разработаны две обучающие программы, ориентированные на подростков и родителей: Программа "Подросток в семье" для родителей и программа "Здоровый образ жизни" для подростков

Программы обучения были разработаны на основе предварительных исследований, направленных на выявление рисков, с которыми сталкиваются подростки.

"На сегодняшний день между родителями и подростками отсутствуют открытые отношения, не обсуждаются психологические и физиологические изменения и риски, с которыми сталкиваются подростки. Именно поэтому подростки оказываются в различных ситуациях и чувствуют себя отчужденными от родителей, друзей и общества. В некоторых случаях они даже чувствуют себя нежеланными, и были случаи суицидальных попыток", - отметил фасилитатор Мидинов Алмазбек, участвующий в проекте.

Вовлечение учителей в развитие подростков в возрасте от 10 до 14 лет и от 15 до 19 лет имеет особую важность.

В младшем подростковом возрасте (от 10 до 14 лет) происходят события, которые будут иметь длительное влияние на жизнь мальчиков и девочек. В этот период подростки формируются как личности, и помощь со стороны учителей в их развитии и направлении может сыграть определяющую роль.

Подростки в возрасте от 15 до 19 лет также нуждаются в поддержке. В этом периоде они сталкиваются с ограничениями при принятии решений о своей будущей профессии и осуществлении своего потенциала в соответствии со своими интересами. Родители могут иметь ограниченные знания и возможности для оказания помощи своим детям. В такой ситуации учителя могут стать неоценимыми наставниками для подростков и их родителей, предоставляя им информацию, поддержку и руководство, чтобы помочь им осознать свои возможности и достичь успеха.

Для содействия этим целям были были открыты три ресурсных центра, разработаны две образовательные программы для подростков и их родителей. Программу обучения прошли 312 подростков и 76 родителей. Обучение подростков проводилось под руководством 24 фасилитаторов, совместно с учителями, медицинскими и социальными работниками, которые обучали их культурным поведениям, психическому здоровью, здоровому образу жизни, питанию, репродуктивному здоровью и коммуникативным навыкам. Родители также прошли специальную подготовку, включающую в себя вопросы психического здоровья подростков, умение справляться со стрессом при общении с подростками, предотвращение подростковых рисков, борьбу с зависимостью от гаджетов.

"Раньше, когда у моей 13-летняя дочери начался переходный период, ее поведение поменялось, и я относилась к ней строго. После обучения мое отношение к дочери изменилось, и я осознала, что она переживает сложный период в психологическом, эмоциональном и физиологическом плане. Теперь я обращаю больше внимания на ее потребности и проблемы, и моя дочь начала рассказывать мне о своих желаниях и затруднениях", - поделилась Эргешова Кантаим, родительница, участвующая в проекте.

Программа реализована в рамках совместного проекта "Местное преобразование" Фонда Ага Хана и USAID.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430512
Теги:
Фонд Ага Хана, ЮСАИД, Кыргызстан, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  