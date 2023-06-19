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Жениш Разаков отпущен под домашний арест

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков освобожден из СИЗО. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе Первомайском райсуда Бишкека.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 16 июня 2023 года ходатайство следователя СС МВД КР об изменении меры пресечения удовлетворено, в отношении обвиняемого Жениша Разакова ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест на срок следствия, то есть до 24 июня 2023 года", - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел КР распространило официальное сообщение, что в отношении Жениша Разакова расследуется два уголовных дела. Так, его подозревают не только в мошенничестве, но и злоупотреблении должностным положением (статья 337 УК КР – прим. ред.).

Согласно информации ведомства, экс-депутат Арзыбек Бурханов обратился в Следственную службу МВД в сентябре 2022 года "с заявлением о принятии мер в связи с противоправными действиями гражданина, ранее занимавшего руководящую должность". В жалобе указано, что "осенью 2017 года бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков войдя в доверие, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельности завладел денежными средствами в сумме 1 000 000 долларов".


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URL: https://www.vb.kg/430516
Теги:
Жениш Разаков, уголовное дело
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