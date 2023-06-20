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Суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей

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Мировой суд в Москве наложил административный штраф на крупнейшую площадку Рунета "Яндекс", признав ее виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги", необходимой службе для розыска людей или обеспечении безопасности страны. Как уточнили ТАСС в суде, сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей.

По словам собеседницы агентства, действия ООО "Яндекс" квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса "Яндекс. Услуги".

"Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере 2 млн рублей, который был обжалован и вступил в законную силу", - сказала она. Постановление суда было обжаловано в апелляции и вступило в силу.

Представитель компании в суде признал вменяемые ей нарушения, попросив суд не назначать максимальную сумму штрафа. Санкция статьи 13.31 КоАП РФ в 4 части предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 2 млн рублей до 6 млн рублей.

Первый штраф

Постановлением Мещанского районного суда Москвы "Яндекс" признан в 2022 году виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ, компания была подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Защитник "Яндекс" в судебном заседании фактические обстоятельства дела подтвердил, однако попросил освободить компанию от административной ответственности в связи с отсутствием состава вменяемого административного правонарушения, пояснив, что умысел на совершение административного правонарушения отсутствовал, "Яндекс" не имеет возможность соблюдения требований законодательства в связи с введенными ограничительными мерами в отношении Российской Федерации. Так, юрист обосновал это тем, что для выполнения требований законодательства "Яндексу" необходимо произвести закупку, установку и настройку технических средств и программного обеспечения иностранного производства, что в настоящее время невозможно, говорится в постановлении суда, с которым ознакомился корреспондент ТАСС. Как указано в документе, представитель компании также указал в суде на малозначительность административного правонарушения ввиду отсутствия существенной угрозы охраняемым законом общественным отношениям.

В 2022 году сервисы "Яндекса" были включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, которые, согласно закону, обязаны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей. ОРИ также обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/430517
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