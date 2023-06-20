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Диетолог сравнил вред колы и кваса

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В квасе слишком много сахара, но он все равно полезнее колы, рассказал диетолог-эндокринолог, член Международной и Европейской ассоциаций эндокринологов Вадим Крылов. Вред двух этих напитков он сравнил в беседе с изданием "Доктор Питер", передает lenta.ru.

По словам Крылова, в квасе много сахара, потому его чрезмерное употребление может привести к ожирению и, как следствие, проблемам с сердцем и сосудами. "Консерванты же в квасе, как правило, натуральные: лимонная кислота, молочная кислота. А вот солод, который тоже есть в составе, повышает уровень женских половых гормонов", - предупредил он. Врач уточнил, что у мужчины повышенная концентрация женских гормонов может снижать потенцию.

В коле без сахара, в свою очередь, по его словам, есть сахарозаменитель аспартам, содержащий фенилаланин, который снижает в организме запасы гормона счастья - серотонина. При нагреве при перевозке, добавил Крылов, фенилаланин увеличивает риск развития рака желудка и толстой кишки. "В коле нет ничего полезного, а вот в квасе есть витамины группы В - из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, пить квас для этого необязательно, лучше есть крупы, хлеб и мясо", - сказал врач.

И квас, и кола, отметил Крылов, вредны для пациентов с диабетом второго типа, поскольку быстро повышают уровень сахара в крови. Кроме того, эти напитки противопоказаны людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.


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URL: https://www.vb.kg/430518
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