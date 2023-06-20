На Иссык-Куле стартовал пеший марш людей с инвалидностью (фото)

19 июня на побережье озера Иссык-Куль стартовал пеший марш по маршруту Балыкчы -Чолпон-Ата (протяженность 80 км), в котором принимают участие люди с инвалидностью, передвигающиеся на инвалидных колясках. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, целью данного марша является снижение стереотипов и стигм в отношении людей с инвалидностью, а также продвижение и защита прав людей с инвалидностью и продвижение инклюзии в Кыргызстане.

Количество людей, участвующих на марше – 44 человека, представляющих пять регионов Кыргызстана. Марш продлится до 23 июня.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции в Кыргызстане числится около 203 000 людей с инвалидностью.

В 2019 Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, в которой принял на себя обязательства в создании равных и доступных условий для лиц с инвалидностью.

Однако, на сегодняшний день существует множество нерешенных проблем и преград, которые препятствуют полноценному и равному проживанию граждан с инвалидностью в Кыргызстане.

Подобные марши уже проводились ранее в Кыргызстане и предстоящий марш будет девятым по счету.

Организаторами пешего марша выступает ОО Союз людей с инвалидностью "Равенство" при поддержке ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS), ОБСЕ - Программный офис в Бишкеке, Региональное отделение Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) для Центральной Азии, Центр Солидарности в Кыргызстане, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, Министерство внутренних дел КР.