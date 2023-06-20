Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 95.52 - 96.52

В Оше прокуратурой возвращен земельный участок стоимостью 20 млн сомов

291  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош прокуратурой возвращен земельный участок стоимостью 20 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что мэрией города Ош гражданину Т.К. незаконно без проведения аукциона продан земельный участок площадью 404 кв.м., на основании которого ему был выдан государственный акт о праве частной собственности.

По результатам проверки, надзорным органом внесены иски в судебные органы, по результатам рассмотрения, которых исковые требования полностью удовлетворены. На основании акта прокурорского реагирования земельный участок рыночной стоимостью 20 млн 200 тысяч сомов принят в муниципальную собственность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430525
Теги:
земельный участок, Ош, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  