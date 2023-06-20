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Военные делегации стран ОДКБ обсудили предстоящие учения в Кыргызстане

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На базе Центра боевой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики прошли вторые штабные переговоры по подготовке и проведению командно-штабного учения "Нерушимое братство-2023" с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"Цель переговоров – обеспечение полной и качественной отработки учебных вопросов и достижение целей учения.

В мероприятии приняли участие военные делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе переговоров будут рассмотрены и согласованы замысел и порядок проведения учения, план практических действий миротворческих подразделений, вопросы всестороннего обеспечения и рекогносцировка района предстоящих маневров.

Напомним, что командно-штабное учение "Нерушимое братство-2023" состоится осенью т.г. на территории Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/430537
Теги:
Министерство обороны, ОДКБ, учения, армия, Кыргызстан
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