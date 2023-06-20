В России изобрели новый двигатель для сельхозтехники

Ученые РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева разработали новую модель двигателя внутреннего сгорания - его себестоимость ожидается примерно на 30% ниже существующих конструкций, ресурс работы, напротив - в два раза выше, среди современных моделей у изобретения нет аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии.

"По словам ученых-агроинженеров, при правильном выборе материалов и технологического оборудования можно будет полностью отказаться от сервисного обслуживания такого двигателя, а также от использования смазочных материалов", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно возрастает и срок безотказной работы: как пояснили в пресс-службе, это возможно за счет того, что трение между рабочим поршнем двигателя и "рабочим цилиндром" минимально и стремится к нулю. "Как следствие – ресурс работы двигателя увеличивается примерно в два раза", - уточнили там. Материалоемкость и удельная масса изобретения ниже за счет уменьшения габаритов, но коэффициент полезного действия при этом на 3-5% выше, чем у классических двигателей - за счет снижения трения.

"Серийно выпускающихся аналогов такого двигателя нет. Экспериментальные модели близких в чем-то конструкций были, например, в США и Франции. Тем не менее, решения, заложенные в нашей конструкции, в отдельных аспектах известны – и в роторном двигателе Ванкеля, и в двигателе со встречно-движущимися поршнями конструкции Чаромского", - привели в пресс-службе слова руководителя коллектива разработчиков Дмитрия Анашина.

Себестоимость нового двигателя примерно на 30% ниже существующих конструкций - за счет применения штамповки, а не литья. Он применим для малогабаритной сельскохозяйственной техники, поэтому его размер можно изменять в зависимости от расчетной мощности. Топливом могут служить и бензин, и газ: последний более экологичен. Рабочий процесс в новом двигателе организован таким образом, что сгорание газа происходит в более благоприятных условиях, чем в существующих конструкциях.

"Свое изобретение тимирязевские ученые уже запатентовали, а работа по изготовлению опытного образца стартовала. В настоящее время разработчики ведут переговоры с потенциальными партнерами об организации массового производства", - сообщили в пресс-службе.