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Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев

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Читатели немецкой газеты Die Welt были разгневаны откровениями бежавшей в Германию украинки, которая отказалась сравнивать себя с мигрантами из арабских стран.

В опубликованной статье, где рассказывалось о проблемах трудоустройства украинцев в Германии, приводятся комментарии украинской беженки Ольги, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин вместе со своим девятилетним сыном. Женщина пожаловалась на то, что "украинкам не предлагают хорошо оплачиваемую работу", в то время как она может работать лишь по 3–4 часа в день по ставке €12 из-за учебы сына в школе.

"Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы - это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за €12 в час", - заявила Ольга.

"Не могу сказать, что у меня положительный опыт от общения с украинцами. Я вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или не платить вообще <…> Но, конечно, верх наглости - это то, о чем написано в этой статье. Как понимать слова об "беженцах-арабах"? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это - чистейшей воды расизм!" - возмутился пользователь с ником Marc Mu.

"И почему вы считаете, что вы для нас лучше кого-то, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда кто приехал, а то, что он делает и как себя ведет!" - подчеркнул другой пользователь с ником Double A, отметив, что такие люди, которые убегают из своей страны, получают крышу над головой и всё самое необходимое, а потом жалуются на плохую работу и маленькие зарплаты вместо слов благодарности за безопасность и бесплатно предоставленную достойную жизнь.

Третий пользователь Rüdiger A отметил, что знает другую украинскую беженку в Германии, которая, посетив множество курсов по немецкому языку, до сих пор почти не говорит по-немецки и даже по-английски, однако находится на территории его страны уже минимум год.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/430542
Теги:
Германия, Украина, беженцы
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