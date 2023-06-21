Российские компании, несмотря на санкции, закупают американские боеприпасы

Две российские фирмы - "Промтехнология" и "Тетис" - приобрели сотни тысяч патронов, произведенных американской компанией Hornady. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на таможенные документы. Обе российские компании находятся под санкциями США, передает СМИ.

Журналисты обратили внимание на ролик, опубликованный в телеграм-канале "Военкор Астрахань". В нем наемник ЧВК Вагнера рассказывает про снайперскую винтовку Orsis T-5000, изготовленную московской компанией "Промтехнология". "Аппарат хорошо себя зарекомендовал. Он идет у нас под западный калибр 338. Работает очень хорошо, пробивает легкие укрытия. И на открытой местности поражает живую силу противника [на расстоянии] до полутора тысячи метров", - говорит наемник.

Согласно "декларации о соответствии", поданной в российский государственный реестр от 12 августа 2022 года, "Промтехнология" планирует закупить партию из 102 200 свинцовых пуль производства Hornady для сборки "охотничьих патронов", используемых в "гражданском нарезном оружии". Как отмечает Politico, технические характеристики этих пуль - калибр 338 Lapua Magnum весом 285 гран (примерно 18 граммов) - соответствует характеристикам изделия из каталога Hornady. Еще в одной декларации с той же датой говорится о партии "гильз для сбора патронов для гражданского огнестрельного оружия", изготовленных Hornady с той же спецификацией 338 Lapua Magnum.

Politico отмечает, что описание российской компании вводит в заблуждение. 338 Lapua Magnum - не "охотничий патрон", а "мощный дальнобойный боеприпас", разработанный западными военными в 1980-е годы. Он использовался снайперами в Ираке и Афганистане.

Генеральный директор Hornady Стив Хорнади в разговоре с Politico заявил, что компания не продает боеприпасы России. По его словам, это прекратилось после начала российского вторжения в Украину. После получения документов, которые оказались в распоряжении Politico, глава компании заявил, что Hornady ничего не экспортирует в РФ и "не имеет разрешения на экспорт в Россию с 2014 года".

"Мы не поддерживаем любую продажу нашей продукции любому российскому сукиному сыну. И если мы сможем узнать, как они приобрели ее, и если это действительно так, то мы примем все возможные меры, чтобы остановить [поставки]", - сказал он. Хорнади добавил, что связался с властями США после запроса Politico.

В "Промтехнологии" заявили, что не имеют никаких отношений с Hornady. Там отрицают подачу таможенных деклараций. Компания также отметила, что имеет возможности производить собственные боеприпасы, а винтовка Orsis предназначена для "охотничьих и спортивных целей" и находится в свободном доступе на гражданском рынке.

Еще одним покупателем боеприпасов Hornady журналисты назвали компанию Tetis. С начала полномасштабного вторжения России в Украину она сообщила о двух поставках продукции американской компании. Последняя была в апреле (какого года, не уточняется), в нее вошло более 300 тысяч единиц продукции, имеющейся в каталоге Hornady. Как отмечает Politico, основные владельцы Tetis - Александр Левандовский и Сергей Сенченко - связаны с российскими военными. Оба бизнесмена были акционерами компании Kampo, у которой есть лицензии на производство оружия и военной техники. Она сотрудничала с Минобороны и специальным летным отрядом "Россия", перевозящим первых лиц РФ.

Журналисты Politico также обнаружили, что с октября 2022 года "Промтехнология" подала четыре декларации о поставках 460 единиц "охотничьих патронов Orsis", большинство из которых типа 338 Lapua Magnum. В качестве поставщика в документах указана словенская компания Valerian, основанная незадолго до российского вторжения в Украину неким Гашпером Хейбалом, который работал на американского военного поставщика снаряжения Voodoo Tactical. В разговоре с журналистами Хейбал отрицал поставку боеприпасов в Россию.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, отвечая на вопрос Politico, какие боеприпасы используют его бойцы, ответил, что у них есть "огромное количество боеприпасов НАТО, оставшихся от украинской армии".