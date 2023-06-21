Пакистану нужен убедительный бюджет, чтобы получить больше средств - МВФ

Пакистан должен удовлетворить МВФ по трем пунктам, начиная с бюджета, который должен быть представлен 9 июня, прежде чем совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о выделении хотя бы части 2,5 млрд. долларов, которые еще не получены по программе кредитования, истекающей в этом месяце, сказала официальный представитель МВФ.

Эстер Перес Руис, постоянный представитель Международного валютного фонда в Пакистане, заявила 8 июня, что у МВФ есть время только на последний пересмотр бюджета до окончания срока действия программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 6,5 млрд. долларов в конце июня.

Валютных резервов Пакистана едва хватает для покрытия месячного импорта. Страна надеялась получить 1,1 млрд. долларов из этих средств в ноябре, но МВФ настаивает на выполнении ряда условий, прежде чем выделит еще какие-либо средства.

"Как было сообщено властям, в рамках нынешнего EFF может состояться еще одно заседание Совета директоров в конце июня", - сообщила Перес Руис в ответе на запрос Reuters по электронной почте.

"Чтобы подготовить почву для проведения окончательного обзора в рамках текущего EFF, необходимо восстановить нормальное функционирование валютного рынка, принять бюджет на 24 финансовый год, соответствующий целям программы, и обеспечить твердые и надежные обязательства по финансированию для устранения дефицита в 6 млрд. долларов до начала заседания совета", - добавила она.

До истечения срока действия EFF осталось чуть больше трех недель, и правительству предстоит многое сделать. МВФ поручил Пакистану обеспечить обязательства по внешнему финансированию на сумму 6 млрд долларов из других источников, но пока он получил обязательства только на 4 млрд долларов, в основном от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Под давлением необходимости перехода к более рыночному режиму обменного курса и закрытия неофициального валютного рынка Пакистан в начале этого года снял ежедневные ограничения на колебания курса, но аналитики подозревают, что власти все еще пытаются управлять обменным курсом, опасаясь, что рупия может упасть слишком сильно.

Перес Руис изложила широкие ожидания МВФ в отношении предстоящего бюджета.

"В центре обсуждения бюджета на 24 финансовый год - сбалансировать необходимость укрепления перспектив устойчивости долга и создания пространства для увеличения социальных расходов", - сказала она.

Увеличение таких расходов смягчит воздействие инфляционного давления на наиболее уязвимые слои населения Пакистана, добавила Перес Руис, но правительству необходимо добиться большего прогресса в определении мер по увеличению расходов и доходов для достижения этой цели.

Аналитики говорят, что Пакистану, возможно, придется вступить в новую программу МВФ после завершения текущей программы спасения EFF.

Однако министр финансов Исхак Дар заявил на пресс-конференции, что нынешнее правительство не будет говорить с МВФ о новой программе до выборов, которые должны состояться в ноябре, заявив, что это было бы "недемократично и несправедливо".

"Переговоры о новой программе с МВФ будут прерогативой нового правительства", - сказал Дар после представления экономического обзора страны. Страна переживает экономический кризис, инфляция в мае достигла рекордных 37,97%.

Правительство ввело налоги, повысило тарифы на энергоносители и сократило субсидии, пытаясь убедить МВФ в необходимости выделения финансирования. Центральный банк также повысил процентные ставки до рекордного уровня в 21%.

МВФ провел только восемь из 11 обзоров, которые должны были состояться в рамках EFF. Последний из них состоялся в августе прошлого года.