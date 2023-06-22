В посольстве РУз в КР поздравили журналистов с профессиональным праздником

В Посольстве Узбекистана в Кыргызстане состоялась встреча сотрудников дипмиссии с журналистами накануне Дня работников печати и средств массовой информации Узбекистана. Нескольким СМИ КР были вручены грамоты за активный интерес к культуре и экономике соседней страны.

Как отметили в посольстве, этот профессиональный праздник был учрежден Указом президента Республики Узбекистан Ислама Каримова 24 июня 1993 года.

Журналистам рассказали о сегодняшней политической повестке: о выборах о развитии туризма, о сложных вопросах водной политики, о важности консолидации всех Центральноазиатских республик для решения вопросов развития экономики, науки.

Журналисты смогли задать самые различные вопросы, рассказать о работе своих изданий.

Представители СМИ поддержали важность повестки консолидации в регионе, и отметили необходимость подобных встреч, которые должны проводится в каждой из республик ЦА, чтобы одновременно можно было совершить и обзорные экскурсии, и воочию увидеть жизнь людей, а также современную действительность без фильтров.