С 26 июня по 1 июля пройдут розыгрыши призов "Требуй чек – выиграй приз"

С 26 июня по 1 июля 2023 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики проведет первый этап розыгрыша призов стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в призовом фонде первого этапа – 1183 ценных приза, включая 10 электромобилей, 3 путевки в Дубай на двоих, 500 iPhone14, 500 смартфонов, 150 ноутбуков и 20 фенов марки Дайсон.

С 26 по 30 июня на страницах Налоговой службы в Facebook и на YouTube-канале будут проводиться прямые трансляции розыгрышей 1170 призов. Ежедневно 234 человека станут обладателями ценных призов.

Главное мероприятие состоится 1 июля на площади "Ала-Тоо", где будут разыграны суперпризы – 10 электромобилей и 3 путевки за границу.

Розыгрыш будет сопровождаться увлекательной шоу-программой и большим концертом с участием звезд эстрады. Зрителей на площади ожидают приятные сюрпризы.

"Для участия в лотерее необходимо скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. При каждой покупке товаров или услуг требуйте кассовый чек от ККМ с фискальным модулем, затем отсканируйте его через приложение.

За каждые накопленные 1000 сомов будет присвоен 1 ID-номер.

Требуйте кассовые чеки, накапливайте ID-номера и принимайте участие в розыгрыше"- говорится в сообщении ГНС.