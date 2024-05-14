Как цифровизация отразится на жизни граждан КР? Интервью с главой Минцифры

Цифровые документы, безналичные расчеты, мессенджеры, приложения, корпоративные сайты и многое другое стали обыденностью нашей повседневной жизни. Все больше продуктов масштабной цифровизации доступны для кыргызстанцев, однако, как показывает опыт передовых стран, это еще не предел.

Нужна ли стране, в целом, цифровизация? В какие сферы жизни она проникнет и как это отразится на жизни простых граждан? На эти и другие вопросы ответила министр цифрового развития КР Нурия Кутнаева.

Нурия Асылбековна, Вы относительно недавно стали министром цифрового развития. Тем не менее, можете рассказать, какая работа была проделана в прошлом году?

Да, Вы правы, я стала министром цифрового развития в сентябре прошлого года, и с этого времени мы провели достаточно интенсивную работу. Сразу хочу оговориться, что работу мы начали не с нуля. Первые шаги по цифровизации начались еще в 2014 году с введением персональных идентификационных номеров, выдаваемых одним госорганом, созданием различных информационных систем в государственные органы, внедрением системы межведомственного электронного взаимодействия. Мы пошли еще дальше.

Вообще основная цель цифровой трансформации – сделать жизнь наших граждан и бизнеса проще, уменьшив бюрократию и затраты на государственные услуги. Мы стремимся к тому, чтобы цифровые сервисы были доступны, интуитивно понятны и бесплатны, при этом уменьшая количество обращений к государству за счет улучшения цифрового взаимодействия. Если люди меньше обращаются к чиновникам, это значит, что гражданам не нужно бегать по кабинетам за справками, а чиновники могут больше времени уделять важным делам, что делает их работу более эффективной. Но самое главное – процессы цифровой трансформации дают возможность отслеживания товаров, услуг и данных, что играет ключевую роль в увеличении доходов государственного бюджета.

Министерство цифрового развития работает по нескольким направлениям: цифровизация, паспортная сфера, архивное дело, и связь. Вот об этих четырех направлениях мне и хотелось бы рассказать.

Начнем с цифровизации. Чтобы получать цифровые услуги, гражданам необходимо идентифицироваться в цифровом мире, то есть, подсказать информационным системам, что этот гражданин – Асанов Усен Асанович, а не Эшматов Акмат Эшматович. Эту функцию выполняют электронные подписи. Для их полномасштабного внедрения была проделана большая работа, и тем не менее, были нарекания от населения: почему облачные электронные подписи можно получать только в ЦОНах? И вот с сентября 2023 года уже появилась возможность получать облачные электронные подписи удаленно через приложение "Тундук", а потом и через мобильные приложения других коммерческих организаций. Это дало возможность нашим гражданам, в том числе и за рубежом, получать электронные услуги удаленно, не приезжая в ЦОНы и не выходя из дома. То есть, вот это дистанционное получение облачных электронных подписей (или ОЭП, как мы их называем для краткости), в том числе для жителей отдаленных регионов нашей страны и для наших соотечественников за рубежом, является большим шагом вперед. Скажу в цифрах: если с 1 января 2022 года до 1 августа 2023 года было получено около 400 тыс. электронных подписей, то начиная с сентября 2023 года до мая 2024 года уже более 1 млн. граждан получили электронные подписи, причем подавляющее большинство из них (934 тысячи) – в удаленном (онлайн) режиме.

В мобильном приложении "Тундук" уже есть 8 документов: паспорт, свидетельство о рождении, в том числе и детей, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, техпаспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство индивидуального предпринимателя. У меня самой имеется 3 документа в приложении "Тундук", которые в качестве примера я периодически демонстрирую на различных международных форумах. Это, зачастую, вызывает удивление у представителей других стран, т.к. пока не во всех странах это реализовано.

Наши же кыргызстанцы очень довольны, что теперь ряд документов можно не возить с собой, а достаточно иметь приложение в телефоне с цифровыми версиями этих документов. Было очень много благодарностей в наш адрес от простых граждан, которые довольны тем, что нет необходимости возить с собой документы.

Но при внедрении цифровых документов были нарекания от граждан, что некоторые банки или нотариусы не принимали паспорт в цифровом формате. Мы несколько раз проводили совещания и теперь, благодаря содействию Нацбанка и Минюста, цифровые документы стали принимать во всех нотариальных конторах и банках страны. Кстати, я сама воспользовалась приложением, показав свои цифровые документы, когда недавно ходила к нотариусу.

Разумеется, на этом мы останавливаться не будем. Планируем еще больше внедрять цифровых документов и услуг.

Более того, мы хотим пойти еще дальше и действовать по принципу "сначала цифровой формат" ("digital first"). К примеру, вначале мы получаем паспорт в ЦОНе и только потом он появляется в мобильном приложении в виде цифрового документа. Мы же хотим сделать наоборот, чтобы вначале паспорт появлялся именно в цифровом формате и человеку даже не обязательно будет делать его в бумажном варианте.

Также в приложении "Тундук" есть информация по недвижимости и автотранспортным средствам. К примеру, совместно с Госагентством транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров КР мы внедрили функцию перерегистрации автомобиля. Но на осмотр нужно все-таки предоставить транспортное средство в соответствующее территориальное подразделение Госагентства по регистрации транспорта. Мы считаем, что пока это первый этап, но вполне возможно, что в будущем Госагентство по регистрации транспорта пойдет еще дальше. Второй шаг – недавно совместно с Госагентством по земельным ресурсам при Камбине КР мы запустили перерегистрацию квартир и будем дальше работать в этом направлении. Но в связи с угрозой мошеннических действий (например, чтобы недвижимость пенсионера с помощью инноваций не забрали мошенники) мы оставили личное присутствие владельца квартиры на последнем этапе в "Кадастре".

Ну и с помощью мобильного приложения "Тундук" можно подать заявку на регистрацию рождения ребенка и получение свидетельства о рождении, а также оформить заявку на получение единовременного пособия "Балага сүйүнчү".

Конечно, поступают от граждан и замечания, мол, почему указаны неверные данные? Знаете, вообще международный опыт показывает, что на первых этапах проблема данных в том, что они не всегда валидированы, т.е. правильны. Информационные системы же создавались годами и бывают случаи, когда информация была введена неправильно или вообще не введена. Поэтому мы в приложении "Тундук" сделали такой раздел, который называется "Мои данные указаны неправильно". То есть любой гражданин посредством этой функции может указать, что какие-то его данные написаны неверно. И эта информация уходит в тот государственный орган, который предоставил эти данные и отвечает за них.

Некоторые люди жалуются на очереди в ЦОНах. Да, их стало меньше по сравнению с прошлыми временами, но все же в некоторых ЦОНах они остались. Какая работа в этом направлении ведется?

Во-первых, мы провели анализ относительно того, кто и с какой целью ходит в ЦОНы. В сентябре 2023 года мы собрали аналитику по всем ЦОНам и посчитали, что за неделю по всем ЦОНам было выдано 18 тысяч справок. Как оказалось, людей гоняют наши государственные органы по всяким пустякам: иди туда, получи справку, что, к примеру, у твоего ребенка такой-то ПИН; иди туда, принеси справку о наличии недвижимости и т.д. После этого мы сразу провели работу с этими госорганами и в январе 2024 года сделали повторный замер. В итоге количество справок уменьшилось до 9 тысяч в неделю, то есть в 2 раза меньше. Что мы сделали? Мы спросили госорганы: зачем вы заставляете людей ходить в ЦОНы? Для того мы и внедряли систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", чтобы госорганы могли напрямую направлять друг другу требуемую информацию. Проще говоря, мы заставили госорганы провести интеграцию между собой, чтобы людей не отправляли в ЦОНы.

Работа в этом направлении ведется постоянно и будет дальше вестись. Наша цель в том, чтобы госорганы сами передавали друг другу необходимые им справки, а не отправляли людей за ними отстаивать очереди.

Кстати, недавно ребята из нашего подведомственного госпредприятия "Инфоком" создали в мессенджере Телеграм чат-бот "Санарип-бот" (@infocom_kg_bot). Теперь все, у кого есть вопросы по услугам Минцифры, например, по паспортным услугам либо по получению электронной подписи, могут зайти и получить ответы уже там. Разделы постоянно дополняются.

Таким образом, мы перешли к планам.

Да, теперь относительно наших планов. Помнится, когда мы разбирались, почему электронную очередь в ЦОНах мы не можем ввести не только в Бишкеке, но и по всей республике, то выяснилось, что, во-первых, это иностранная программа, закупленная "Инфокомом" только для 4 ЦОНов столицы. Сейчас мы уже запустили свой пилотный проект по электронной очереди по 22 ЦОНам по всей стране, который скоро начнет работать и в мобильном приложении "Тундук". Но это только первый шаг. Второй шаг – мы хотим соединить систему электронной очереди с другой системой "KPI", которая оценивает работу операторов ЦОНов. Мы хотим посмотреть, насколько качественно обслуживают наших граждан в ЦОНах. Ведь очередь напрямую связана с работой оператора. Мы посмотрим, обслуживает оператор за день 2, 30 или 100 человек. В зависимости от этого будет зависеть его финансовое вознаграждение. Также хотим дать возможность гражданам оценивания оказанной услуги в ЦОНах.

Хотелось бы спросить и про другие ведомства, где также имеются большие очереди. Например, в поликлиниках. Ведется ли работа в этом направлении?

После апробирования данной системы мы далее планируем распространить этот опыт и в другие госорганы. Для начала мы хотим на примере нашего министерства показать, как это должно работать. Думаю, через какое-то время и другие госорганы подтянутся к этому проекту. Тем более, в век цифровизации, это уже требование времени и нам от этого никуда не деться, хотим мы или нет. Кстати, насколько я знаю, Минздрав тоже активно работает в этом направлении и так же внедряет систему электронных очередей.

Еще будут какие-то новые услуги в приложении Тундук?

В ближайшее время в приложении "Тундук" появится возможность подачи онлайн-заявки на получение нового паспорта при его утере либо истечении срока действия. Более того, планируем, что у нас появятся, так называемые, проактивные услуги: мы заранее будем оказывать услуги гражданину, даже если он еще не обратился за ними. Например, у семьи родился ребенок – мы сразу даем ему цифровое свидетельство о рождении с ПИНом. Истек срок паспорта – мы также сами заранее сообщаем гражданину об этом. В целом идея такая, что мы должны заранее продумать, какие у граждан могут быть жизненные ситуации. Функция по уведомлениям появится уже совсем скоро, ребята из госучреждения "Тундук" работают над этим в ускоренном режиме.

Одним словом, мы постараемся сделать так, чтобы граждане Кыргызстана, как можно меньше физически посещали госучреждения для получения необходимых услуг, и чтобы максимально возможное их количество можно было оказывать посредством мобильного приложения.

По архивной сфере мы приняли решение двигаться по трем направлениям. Во-первых, архивы - это всегда много бумажных документов. Сейчас для Архивного агентства разрабатываются цифровые решения для предоставления необходимой информации гражданам (например, для получения пенсии). Во-вторых, планируем приступить к закупке оборудования для архивов по оцифровке бумажных массивов и фото-видеофонда. В-третьих, очень много времени и ресурсов сейчас тратится на то, чтобы госслужащие дублировали документы, передаваемые в цифровом формате, бумажными дубликатами. Хотя по поручению нашего президента Садыра Нургожоевича и предеседателя Кабинета министров КР Акылбека Усенбековича мы сейчас полностью переводим все делопроизводство и учет кадров в цифровой формат. Так вот, оказалось, что в архивном направлении имеются нормативно-правовые акты, которые поручают госслужащим все делать в бумажном формате. Например, после подписания письма в системе электронного документооборота приходится подписывать письмо еще и в бумажном виде. Поэтому мы провели большую работу и запустили такое постановление, согласно которому из 700 видов документов мы убрали около 600 и оставили только 100 видов документов, которые будут иметь бумажный дубликат. Например, межправительственные или межведомственные соглашения и меморандумы пока будут оставаться на бумаге. Все остальные, включая письма, переписку, протоколы госорганов, будут уходить в цифровой формат. Думаю, для начала это тоже шаг вперед.

Теперь относительно связи. Как известно, реализация многих задач будет невозможна без качественного интернета. В Кыргызстане покрытие мобильной связи – 98 процентов, но, что касается оптоволоконных сетей, то здесь раньше были проблемы. В прошлом году по всей республике было проложено 2 тысячи километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для возможности получения широкополосного интернета. В этом году мы продолжим работать в этом направлении и до конца года планируем проложить еще 500 км. Кроме этого, мы соединяем все социальные объекты, включая ФАПы, больницы, школы, айыл окмоту и так далее. Это очень важное направление, которое позволит связать все регионы страны высокоскоростным интернетом.

Хочу подчеркнуть, что цифровизация, это не только мобильные приложения и прокладка ВОЛС, это еще и вычислительные мощности, а проще говоря – сервера, и в целом, – центры обработки данных, где хранятся данные. Поэтому наша команда создает Государственный центр обработки данных (ЦОД) для всех государственных органов. Плюс к этому, по требованию правил кибербезопасности будет создан резервный центр обработки данных. Планируем завершить первый этап работ до конца этого года.

Когда примут Цифровой кодекс и есть ли в нем потребность?

Работа по Цифровому кодексу идет с 2019 года. Вначале была поставлена задача провести инвентаризацию всех нормативно-правовых актов. И когда коллеги провели эту работу, выяснилось, что нужно менять более тысячи нормативно-правовых актов. То есть не только законы, но и постановления, положения разного характера. Поэтому приняли решение не идти по пути изменения всех многочисленных актов, потому что можем потерять всю картину, а сделать лучше один документ - Цифровой кодекс.

Другая важная причина создания Цифрового кодекса заключается еще и в том, что технологии невозможно регулировать по-прежнему, то есть административный метод регулирования уже не работает.

Кроме того, вы сами понимаете, что в современном мире на первый план выходят данные. Поэтому логика Цифрового кодекса заключается в регулировании всего жизненного цикла данных – с момента их появления до их повторного использования и обработки.

Что изменится для граждан страны? Есть много хороших изменений. К примеру, для операторов связи поменяются правила лицензирования, т.е. очень сильно упрощены все административные процедуры по регулированию телеком-сектора. Теперь мы создаем больше возможностей для того, чтобы либерально и конкурентно создавать условия для его развития.

По защите персональных данных вводятся определенные новшества, например, при утечке персональных данных предполагается возмещение ущерба каждому гражданину персонально. Отдельно оговариваются нормы по защите данных детей, что является абсолютно новым подходом.

Также будут узаконены правила относительно новых инновационных технологий таких, как искусственный интеллект или большие данные. В отношении искусственного интеллекта в Цифровом кодексе регулируется только искусственный интеллект, который может причинить вред или является опасным. Есть четыре направления, в соответствии с которыми мы вводим регулирование, и в большей степени это связано с защитой национальной безопасности, прав человека и окружающей среды. В этом случае в отношении дипфейков в Цифровом кодексе прописано, что запрещается разработка и использование искусственного интеллекта, которые заранее направлены на противоправную деятельность.

Расскажите про международное сотрудничество Минцифры, например, со странами ЦА и Китаем.

Мы очень активно ведем свою международную деятельность. Стараемся изучать международный опыт, ведь зачем изобретать велосипед, если можно изучить такого рода опыт в других странах. Например, по системе межведомственного взаимодействия в свое время мы взяли эстонский опыт. Все изучили, развернули у себя, проверили и потом уже сами какие-то вещи доработали.

Что касается Китая, то опыт этой страны нам тоже интересен, и речь не только о технологиях. Нам также интересен законодательный опыт в этой сфере. В конце прошлого года мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровизации с Центром продвижения промышленного интернета "Шелкового пути".

Также мы делимся опытом со своими коллегами из соседних стран Центральной Азии, которые и к нам приезжают чему-то поучиться. В целом, хочу отметить, что в нашем регионе Кыргызстан по цифровизации находится на хорошем уровне, и мы не останавливаемся на достигнутом. Хотим активно двигаться в сторону управления на основе данных, "бигдата" и искуственный интеллект - это наши приоритетные стратегические направления, по которому мы сейчас активно ведем работу.

Например, по развитию кыргызского языка в цифровом пространстве при помощи искусственного интеллекта: год назад под эгидой Акылбека Усенбековича Кабинет министров КР закупил суперкомпьютер для того, чтобы "дать звучание" кыргызскому языку в киберпространстве. Как вы знаете, сейчас в мире между странами идет гонка по развитию искусственного интеллекта, так как это требование времени. Наш президент Садыр Нургожоевич и глава Кабинета министров Акылбек Усенбекович держат руку на пульсе по продвижению кыргызского языка в цифровых технологиях при помощи искусственного интеллекта. И Кыргызстану необходимо не только соответствовать или не отставать от других стран в сфере развития искусственного интеллекта, но и с учетом того, что никто не будет заниматься развитием наших языковых моделей, необходимо прилагать еще больше усилий для достижения необходимых результатов по этому направлению.

В целом, работа ведется в ускоренном режиме по всем направлениям нашего министерства, и совсем скоро кыргызстанцы смогут воспользоваться всеми внедренными новинками в области цифровизации.