Тревожные звоночки. Почему мигрантам в России рекомендуют вернуться домой

Жены участников специальной военной операции, как называют в России войну с Украиной, предложили отправлять на фронт мигрантов из Центральной Азии, а их мужей вернуть домой. Это было в Иркутске в сентябре 2023 года.

В декабре на одном из многоэтажных домов в Подмосковье вывесили плакат: "Если твой сосед мигрант - позвони в военкомат".

Приезжие из Центральной Азии, особенно с российским гражданством, как опция для военкоматов были с самого начала войны. Но в этом году, по данным СМИ и правозащитных организаций, мигранты стали сталкиваться не просто с отдельными попытками вербовки, а с систематическими "облавами".

Силовики в регионах и крупных городах под любым, в основном надуманным предлогом задерживают мигрантов и потом начинается активная "обработка". Тем, кто успел получить российский паспорт, сулят крупное денежное вознаграждение в случае согласия отправиться воевать в Украину. Если это не срабатывает, часто начинаются угрозы и даже шантаж.

Мигрантов без российского гражданства уговаривают подписывать контракт как добровольцев, обещая ускоренную процедуру натурализации.

Тех, кого задержали за любые, даже административные правонарушения, шантажируют тюремным сроком, если они не хотят отправиться на войну. Часто им не дают говорить не только с юристами, но и с родственниками.

Некоторые соглашаются, несмотря на то что на родине за это их ждет уголовное преследование.

Не твоя война

Адилету 23 года, он уроженец Араванского района Ошской области. Называть фамилию и показывать лицо категорически отказался.

"Я приехал в Москву в ноябре 2022 года. Уже объявили мобилизацию, и русские парни побежали в Кыргызстан, а я, наоборот, поехал в Россию. Нужны были деньги. Срочно и много. Мама заболела. Еще дома я знал, где буду работать, потому что у меня родственники есть, которые давно уехали и гражданство получили. Поэтому с трудоустройством проблем не было. Но за эти полтора года меня пытались завербовать на войну раз пять. Не меньше. Я даже пару раз чуть не поддался", - рассказал Адилет.

"Всегда было непросто, но после теракта в "Крокусе" особенно. И все время ждешь, что попадешь на войну. Но это не наша война", - подчеркивает Адилет.

Бексултан Азизов, когда только ехал в Россию, еще до начала войны, хотел получить гражданство.

"Ну с российским паспортом в России жить не то, что с кыргызским. Прав больше. Но после того, как началась СВО, я никакого паспорта больше не хочу. У меня был разговор с одним из военкомата. Говорил, что паспорт без проблем быстро сделают, если подпишу контракт как доброволец. Я даже с женой советовался, но она сказала, что нам ничего не надо, потому что это такое кровавое гражданство получается. И в Кыргызстан потом ездить не сможем, потому что дома в тюрьму посадят, если станешь наемником", – говорит Бексултан.

Между тем, по данным МВД РФ, за первые шесть месяцев 2023 года поток граждан Кыргызстана в Россию увеличился на 45 процентов.

Сколько всего мигрантов воюет на стороне РФ - неизвестно.

Консул Кыргызстана в России Манас Джолдошбеков подтвердил 24.kg, что сейчас в РФ гражданам Кыргызстана, имеющим российское гражданство, приходят повестки, но заверил - мигрантов без российских паспортов на фронт не забирают.

"Россия рассматривает их (кыргызстанцев с российским паспортом. - Прим. 24.kg) как своих граждан. Но если мигрант не является гражданином РФ, а только гражданином КР, - его не призывают. Не зафиксировано ни одного случая, чтобы нашего гражданина без российского паспорта призвали на фронт. Есть случаи, когда идут добровольно", - сказал дипломат.

Единственная страна Центральной Азии, не предупредившая своих граждан об уголовной ответственности за участие в чужой войне, – Таджикистан.

В Кыргызстане же за наемничество грозит срок до 10 лет тюрьмы.

Когда дома ждут

Трудовая миграция - это естественный процесс. Россия, действительно, была привлекательной страной для кыргызстанцев до последнего времени. Из-за демографических проблем там ощущается острая нехватка рабочих рук. Многие оседали, перевозили семьи, получали российское гражданство, но после начала войны в Украине власть в России все чаще начала напоминать новоиспеченным гражданам, что, помимо прав, у них есть и обязанности.

После теракта в "Крокус Сити Холле" в РФ и вовсе развернулась беспрецедентная кампания против мигрантов из Центральной Азии. Тысячи человек были высланы или получили отказ во въезде. В российских регионах массово вводились запреты на трудоустройство мигрантов в различных сферах.

Власти Кыргызстана и Таджикистана рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Правозащитники в Москве предупреждают мигрантов: "Если ваши права нарушают, заставляют идти на фронт, не поддавайтесь на шантаж, уезжайте домой".

В свою очередь, российские СМИ цитируют известных экономистов, называющих кампанию по дискредитации приезжих иррациональной.

Аналитики объясняют это тем, что "сегодня российская экономика как никогда нуждается в притоке рабочих рук, а антитеррористический эффект массовых облав и недопуска в страну трудовых мигрантов сводится к нулю".

Между тем конкуренция за рабочую силу, которую поставляет в Россию Центральная Азия, постепенно усиливается.

Жители центральноазиатских государств все чаще рассматривают другие страны с более предсказуемым миграционным климатом.

Плюс начала меняться ситуация и в самом регионе. Возьмем Кыргызстан. Если посмотреть только на Бишкек, то он активно строится. Да и регионы не отстают. Начали появляться рабочие места с адекватной оплатой труда. Причем не только на стройках, но, например, и в швейной отрасли. Это хорошо иллюстрирует поток граждан из Пакистана и Бангладеш, которые едут в Кыргызстан на заработки.

По состоянию на апрель, заявки поданы на 16 тысяч 814 рабочих мест. Из них 47 процентов приходится на Бангладеш, 24 - на Пакистан.

Эти цифры свидетельствуют о том, что работа есть, а значит и смысл скитаться по миру в поисках лучшей доли теряется. На умелые руки и светлые головы, наконец-то, и дома появился спрос.

Источник: 24.kg