"Буквы ходят по планете!". В школах КР прошло "Прощание с Азбукой"

"В азбуке этой, увидите сами! Буквы живые: с хвостами, с усами". Накануне, 13 мая, "первоклашки" окунулись в волшебный мир букв. В школах страны прошло мероприятие "Прощай, Азбука!". Корреспондент VB.KG побывал в средней школе-гимназии №3 города Кант и окунулся в атмосферу праздника.

"Прощание с Азбукой" - большое событие в жизни первоклассников и их классного руководителя. Это первая школьная победа. Ребята прощаются с очень уважаемой, а для некоторых первой в жизни, самостоятельно прочитанной книгой. Теперь они научились читать, а помогла им в этом Азбука, окончание изучения которой – особый день. Для юных читателей последняя ее страница стала дверью в новую жизнь, где так много интересных книг.

Поздравить школьников с этим важным в их учебной жизни событием пришла в учебное заведение представитель мэрии Канта Айзада Байтокоева.

"Любое большое дело начинается с маленького. Пусть сегодняшнее прощание с Азбукой станет для вас первым шагом к большим начинаниям. Дети – будущее Кыргызстана. Мэр Канта передал в качестве подарка в СОШГ №3 интерактивную доску, чтобы дети получали качественные знания с использованием всех современных технологий", - подчеркнула представительница мэрии.

Директор СОШГ№ 3 Нургуль Алканова поблагодарила кантский муниципалитет за новое учебное оборудование, отметив:

"Сегодня наш праздник очень приятный. Вы научились читать. Это Букварь – ваша первая книга, которую вы прочитали от корки до корки. И я хочу вам пожелать словами Самуила Маршака: "Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет!". Я хочу чтобы наши школьники в дальнейшем стали самыми лучшими людьми".

На празднике первоклассники не только читали стихи, пели песни, но и показывали свои знания, которые они получили на уроках обучения грамоте и письма.

От имени учителей ребятам были вручены грамоты об окончании первого класса. Поощрили ими и родителей, активно участвовавших весь этот учебный год в жизни класса.

Надо отметить, что за последний год СОШГ№3 города Кант претерпела положительные преобразования – от внешнего вида учебного заведения до улучшения учебного процесса и квалификации преподавательского состава. Теперь она, по словам родителей, отвечает всем качествам статуса гимназии.

Что же касается школьников, пройдёт немного времени, и юные читатели смогут самостоятельно открывать новые тайны на увлекательной дороге знаний. Пожелаем им удачи на этом важном для них пути!