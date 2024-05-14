Погода
$ 88.30 - 89.20
€ 94.85 - 95.70

"Буквы ходят по планете!". В школах КР прошло "Прощание с Азбукой"

338  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"В азбуке этой, увидите сами! Буквы живые: с хвостами, с усами". Накануне, 13 мая, "первоклашки" окунулись в волшебный мир букв. В школах страны прошло мероприятие "Прощай, Азбука!". Корреспондент VB.KG побывал в средней школе-гимназии №3 города Кант и окунулся в атмосферу праздника.

"Прощание с Азбукой" - большое событие в жизни первоклассников и их классного руководителя. Это первая школьная победа. Ребята прощаются с очень уважаемой, а для некоторых первой в жизни, самостоятельно прочитанной книгой. Теперь они научились читать, а помогла им в этом Азбука, окончание изучения которой – особый день. Для юных читателей последняя ее страница стала дверью в новую жизнь, где так много интересных книг.

Поздравить школьников с этим важным в их учебной жизни событием пришла в учебное заведение представитель мэрии Канта Айзада Байтокоева.

"Любое большое дело начинается с маленького. Пусть сегодняшнее прощание с Азбукой станет для вас первым шагом к большим начинаниям. Дети – будущее Кыргызстана. Мэр Канта передал в качестве подарка в СОШГ №3 интерактивную доску, чтобы дети получали качественные знания с использованием всех современных технологий", - подчеркнула представительница мэрии.

Директор СОШГ№ 3 Нургуль Алканова поблагодарила кантский муниципалитет за новое учебное оборудование, отметив:

"Сегодня наш праздник очень приятный. Вы научились читать. Это Букварь – ваша первая книга, которую вы прочитали от корки до корки. И я хочу вам пожелать словами Самуила Маршака: "Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет!". Я хочу чтобы наши школьники в дальнейшем стали самыми лучшими людьми".

На празднике первоклассники не только читали стихи, пели песни, но и показывали свои знания, которые они получили на уроках обучения грамоте и письма.

От имени учителей ребятам были вручены грамоты об окончании первого класса. Поощрили ими и родителей, активно участвовавших весь этот учебный год в жизни класса.

Надо отметить, что за последний год СОШГ№3 города Кант претерпела положительные преобразования – от внешнего вида учебного заведения до улучшения учебного процесса и квалификации преподавательского состава. Теперь она, по словам родителей, отвечает всем качествам статуса гимназии.

Что же касается школьников, пройдёт немного времени, и юные читатели смогут самостоятельно открывать новые тайны на увлекательной дороге знаний. Пожелаем им удачи на этом важном для них пути!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437080
Теги:
дети, образование, праздник, школа, Министерство образования, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  